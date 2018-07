Da Umago: Il resoconto di Giornata. Parla Marco Cecchinato

Marco Cecchinato vola in semifinale al ‘29. Plava LagunaATP Croatia Open Umag’ e domani pomeriggio cercherà di imitare Fabio Fognini (vincitore nel 2016) e Paolo Lorenzi (finalista dodici mesi or sono) andando ad affrontare sulla terra rossa del campo centrale ‘Goran Ivanišević Stadium’ l’argentino Marco Trungelliti.

Lunga giornata dedicata ai quarti di finale del torneo di singolare e alle semifinali del torneo di doppio sui campi in terra rossa del complesso Stella Maris cheoggihanno ospitato i sei match in programma tra il Grandstand elo stadio ATP dove, in seconda serata, è finalmente arrivato il momento di Cecchinato. L’italiano, dopo una giornata di riposo trascorsa ad allenarsi alla luce delle fatiche vincenti messe in gioco contro il roccioso ceco Jiri Vesely (già vittorioso in precedenda su Stefano Travaglia), si giocava l’accesso alle semifinali contro il serbo Laslo Djere (che a sua volta aveva eliminato il tedesco Maximilian Marterer).

Unico delle prime cinque teste di serie rimasto in lizza per il titolo, Cecchinato (stesso look dell’antagonista: li differenziava solo la bandana bianca e i calzoncini candidi dell’italiano) ha avuto qualche problema iniziale a carburare contro un avversario convinto e capace di portarsi addirittura avanti di un break (2-3), salendo fino al 2-4. Poi, di colpo, l’esplosione del palermitano che ha conquistato ben nove giochi consecutivi andando a blindare match e qualificazione. Cecchinato prima è risalito fino al 5-4 con ben otto punti di fila e poi si è regalato un secondo e decisivo break a favore con set point chiuso positivamente grazie a un doppio fallo del serbo.

Praticamente senza storia il secondo set che ha visto Cecchinato trovare due break e salire fino al 5-0 per poi ‘rischiare’ di chiudere addirittura sul 6-0 (un match point annullato da Djere), per poi andare a firmare l’approdo in semifinale sul 6-1.

Ora troverà sulla sua strada un altro Marco, l’argentino Trungelliti (in arrivo dalle qualificazioni) che in precedenza aveva sconfitto Evgeny Donskoy per 6-1 6-4.

L’altro pass per la finale di domenica ariverà dalla sfida odierna tra l’argentino Guido Pella (7-6 7-5 al serbo Dusan Lajovic per il compagno di Paolo Lorenzi nel doppio) e l’olandese Robin Haase che nel pomeriggio aveva avuto la meglio sul campione in carica AndreyRublëv (testa di serie 4).

Marco Cecchinato, a 30′ dalla conclusione del match: “Questa sera ho avvertito subito buone condizioni. Il mio avversario è partito bene, ma io ero molto presente e riuscivo a spingere di più rispetto due giorni fa. Mi sono allenato davvero bene nella giornata di ieri e ho potuto mettere in campo un altro atteggiamento – ha aggiunto – Contro Vesely ero stato passivo, questa sera mi sono ritrovato cattivo, deciso e propositivo. Mi sono piaciuto molto, comandavo gli scambi e stavo vicino alla linea”.

Ora, tra l’italiano e la finale rimane solo l’argentino Trungelliti. “Sarà una sfida importante. Lo conosco bene e l’ho battuto due volte – ricorda Cecchinato – ma sarà un match diverso rispetto Parigi. Il mio avversario arriva con un bel carico di fiducia dopo aver vinto delle belle partite. Dovrò rendere al massimo, sapendo anche che ci saranno tanti italiani qui a Umago: conosco bene il loro calore e – promette – mi daranno di certo tanta forza”.

Goran Ivanisevic Stadium – Ora italiana: 17:20 (ora locale: 5:20 pm)

1. Guido Pella vs [6] Robin Haase

2. [3] Marco Cecchinato vs [Q] Marco Trungelliti (non prima ore: 20:00)

3. Roman Jebavy / Jiri Vesely vs [2] Robin Haase / Matwe Middelkoop (non prima ore: 21:00)