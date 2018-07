ATP Gstaad: Il Tabellone di Quali. Presenza di Matteo Donati

ATP Gstaad 250 | Terra | e501.345

Sportzentrum 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [1] Yannick Hanfmann vs [WC] Luca Margaroli

2. [WC] Jakub Paul vs [6] Matteo Donati

3. [3] Ernests Gulbis vs [Alt] Adrian Bodmer

4. Oriol Roca Batalla vs [7] Kenny De Schepper

Sportzentrum 3 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [Alt] Gonzalo Escobar vs [8] Viktor Galovic

2. [4] Adrian Menendez-Maceiras vs [PR] Santiago Giraldo

3. Kevin Krawietz vs [5] Facundo Bagnis

4. [2] Jurgen Zopp vs Inigo Cervantes