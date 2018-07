Challenger Padova: Tutto sul torneo veneto. Ecco le wild card

Un‟ entry list che già promette scintille quella del Torneo Internazionale ATP Country 2001 Team, primo evento che vedrà uniti i grandi centri sportivi Tennis Country Club Cortina e 2001 Team di Padova, con la presenza di top players come lo spagnolo Tommy Robredo, ex n.5 del mondo e 12 titoli del circuito maggiore ATP all‟attivo (con quarti di finale raggiunti in ogni torneo Slam), l‟italiano Simone Bolelli, best ranking n.36 ATP e giocatore di Coppa Davis, ancora non giunto a Padova perché in quarti di finale nell‟ATP 250 di Bastad (quest‟anno ha raggiunto il secondo turno a Wimbledon e il primo turno al Roland Garros perdendo con Nadal al termine di un match combattuto e per niente scontato), Gerard Melzer, austriaco b.r. di 68, l‟esperto spagnolo Daniel Gimeno Traver b.r.48 ATP, il brasiliano Thomaz Bellucci che vanta un best ranking n.21 ATP e quattro titoli nel circuito, e il giocatore di casa Matteo Viola, entrato di diritto in Main Draw.

Al via proprio SABATO 21 LUGLIO alle ore 10.00, sui campi del Centro Sportivo 2000 il tabellone di qualificazione, che vedrà ai nastri di partenza numerosi giocatori stranieri e molte speranze italiane oltre a sei wild card a disposizione di Federazione Italiana Tennis e Comitato Organizzatore.

L‟EVENTO

Sempre sabato 21 si svolgerà la grande inaugurazione del torneo

internazionale ATP di Padova, con la speciale presenza del giornalista

SKY Sport Stefano Meloccaro: dalle ore 21.00 presso la speciale lounge

WoodArchitecture Pavillon al Centro Sportivo 2000, presenterà per la

prima volta il suo spettacolo “Roger Federer mi ha salvato la vita –

discorso semiserio sul Re del tennis”.

LE WILD CARD

Poche le indiscrezioni riguardanti le WC delle qualificazioni della FIT,

mentre il Comitato Organizzatore schiererà i giovani talenti di casa

Alberto Martellato (under 18 classificato 2.7 in forza alla serie C del C.S.

Plebiscito), Lorenzo Favero (under 18 e 2.8, anch‟esso in forza al C.S.

Plebiscito).

Già sicure invece le WILD CARD del tabellone principale: la Federazione

Italiana Tennis ha assegnato le sue al talento Gian Marco Moroni, classe

‟98 e 253 ATP e grande protagonista nei Challenger delle ultime

settimane, Jacopo Berrettini, classe ‟98 e 649 ATP, vittorioso poche

settimane fa nel primo ITF Futures della carriera (15.000$ Reggio Emilia)

ed Enrico Dalla Valle, classe „98 n.422 ATP.

Il Comitato Organizzatore ha assegnato invece la sua WC al talentuoso

cileno Christian Garin, n.164 ATP, che entra di diritto nella rosa delle teste

di serie come numero 3 (n.1 Melzer, n.2 Bolelli).

BIGLIETTI

L‟ingresso sarà gratuito sa sabato 21 fino a venerdì 27 giugno.

Sabato 28, semifinali di singolo e doppio: € 10,00

Domenica 29, finali di singolo e doppio: € 15,00

Abbonamento “GOLD” – 2 giornate: € 20,00