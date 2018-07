ATP Bastad: Fabio Fognini centra le semifinali

Fognini in semifinale

Fabio Fognini si regala le semifinali nel torneo ATP 250 di Bastad.

Il tennista ligure ha sconfitto nei quarti di finale l’argentino Federico Delbonis con il risultato di 64 63.

In semifinale Fabio Fognini sfiderà Fernando Verdasco.

Da segnalare che Fognini nel primo set avanti per 5 a 2, con due break di vantaggio, cedeva la battuta nell’ottavo game dopo aver commesso due doppi falli, uno anche sulla palla break, ma sul 5 a 4 teneva a 15 il turno di battuta conquistando la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set l’azzurro avanti per 4 a 1 pesante, cedeva il servizio nel sesto game, ma sul 5 a 3 toglieva per la terza volta nel set la battuta a Federico vincendo l’incontro per 6 a 3.

La partita punto per punto