Fabio Fognini e l’aiuto di Roger Federer per il dressage di Wimbledon

Tutti hanno qualcosa da imparare da Roger Federer, sia per le sue abilità nel tennis che per la sua esperienza. Fabio Fognini, ad esempio, non dimentica il giorno in cui il campione svizzero gli ha dato una mano per il dressage di Wimbledon.

Fabio rivela il momento in cui Roger ha dato le istruzioni su come entrare sul campo centrale quando si sono incontrati nel 2012 alla presenza del principe Carlo e della duchessa di Cornovaglia. “Prima della partita, gli dissi; “Dimmi cosa devo fare, perché non l’ho mai fatto. Farò qualsiasi cosa tu faccia. E così è stato. Ci siamo fatti anche una bella risata prima dell’incontro “, ha dichiarato Fognini a Sky Sport.

Fabio ha anche parlato del loro confronto nella semifinale di Coppa Davis del 2014. “Non potevo fare nulla. Il terzo set terminò 7-6, ma i primi due erano 2-6 e 3-6. Ho dei bei ricordi, ma mi dominò”.