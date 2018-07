Challenger Padova, Granby, Binghamton, Praga eTampere: La situazione aggiornata

Granby CH, Canada $100,000

Date: 7/23/2018 Original Cut Off: 323 Ranking Date: 7/2/2018

72 Herbert, Pierre-Hugues (FRA)

110 Polansky, Peter (CAN)

119 Mmoh, Michael (USA)

147 Kubler, Jason (AUS)

151 Bachinger, Matthias (GER)

173 Broady, Liam (GBR)

181 Peliwo, Filip (CAN)

190 Gombos, Norbert (SVK)

220 Krueger, Mitchell (USA)

234 Schnur, Brayden (CAN)

237 Uchiyama, Yasutaka (JPN)

247 Napolitano, Stefano

256 Nishioka, Yoshihito (JPN)

264 Neuchrist, Maximilian (AUT)

270 Millot, Vincent (FRA)

275 Li, Zhe (CHN)

290 Humbert, Ugo (FRA)

307 Sarkissian, Alexander (USA)

308 Uchida, Kaichi (JPN)

309 Dancevic, Frank (CAN)

315 Mousley, Bradley (AUS)

323 Menezes, Joao (BRA)

Alternates

326 Aragone, JC (USA)

337 Tokuda, Renta (JPN)

Binghamton CH, USA $75,000

Date: 7/23/2018 Original Cut Off: 358 Ranking Date: 7/2/2018

101 Thompson, Jordan (AUS)

116 Granollers, Marcel (ESP)

129 Fratangelo, Bjorn (USA)

160 King, Darian (BAR)

198 Harrison, Christian (USA)

218 Clarke, Jay (GBR)

221 Harris, Lloyd (RSA)

239 Koepfer, Dominik (GER)

244 Kozlov, Stefan (USA)

267 Grigelis, Laurynas (LTU)

310 Bega, Alessandro

313 Ward, Alexander (GBR)

342 Evans, Daniel (GBR)

347 Grenier, Hugo (FRA)

348 Riba, Pere (ESP) PR

350 Popyrin, Alexei (AUS)

351 Barrios Vera, Marcelo Tomas (CHI)

352 Olaso, Guillermo (ESP)

354 Catarina, Lucas (MON)

355 Karlovskiy, Evgeny (RUS)

357 Myneni, Saketh (IND)

358 Ward, James (GBR)

Alternates

359 Sijsling, Igor (NED)

362 Leshem, Edan (ISR)

368 Giron, Marcos (USA)

Padova CH, Italy €43,000+H

Date: 7/23/2018 Original Cut Off: 298 Ranking Date: 7/2/2018

106 Melzer, Gerald (AUT)

154 Bolelli, Simone

164 Martin, Andrej (SVK)

185 Taberner, Carlos (ESP)

191 Caruso, Salvatore

196 Ojeda Lara, Ricardo (ESP)

197 Gimeno-Traver, Daniel (ESP)

200 Quinzi, Gianluigi

229 Arnaboldi, Andrea

238 Robredo, Tommy (ESP)

253 Nagal, Sumit (IND)

254 De Greef, Arthur (BEL)

257 Brkic, Tomislav (BIH)

262 Gaio, Federico

265 Arguello, Facundo (ARG)

269 Pavic, Ante (CRO)

271 Boluda-Purkiss, Carlos (ESP)

272 Choinski, Jan (GER)

274 Bellucci, Thomaz (BRA)

278 Zekic, Miljan (SRB)

294 Munoz De La Nava, Daniel (ESP)

298 Mager, Gianluca

Alternates

299 Viola, Matteo

312 Monteiro, Joao (POR)

Prague CH, Czech Republic €43,000+H

Date: 7/23/2018 Original Cut Off: 263 Ranking Date: 7/2/2018

134 Maden, Yannick (GER)

135 Dutra Silva, Rogerio (BRA)

145 Pavlasek, Adam (CZE)

156 Moraing, Mats (GER)

159 Lopez Perez, Enrique (ESP)

166 Otte, Oscar (GER)

182 Balazs, Attila (HUN)

192 Clezar, Guilherme (BRA)

193 Serdarusic, Nino (CRO)

215 Griekspoor, Scott (NED)

216 Ignatik, Uladzimir (BLR)

223 Kolar, Zdenek (CZE)

225 Lestienne, Constant (FRA)

242 Nedelko, Ivan (RUS)

243 Domingues, Joao (POR)

246 Oliveira, Goncalo (POR)

249 Rola, Blaz (SLO)

251 Martinez, Pedro (ESP)

252 Safranek, Vaclav (CZE)

258 Giustino, Lorenzo

260 Zapata Miralles, Bernabe (ESP)

263 Rosol, Lukas (CZE)

Alternates

268 Nedovyesov, Aleksandr (KAZ)

273 Setkic, Aldin (BIH)

Tampere CH, Finland €43,000+H

Date: 7/23/2018 Original Cut Off: 316 Ranking Date: 7/2/2018

120 Dellien, Hugo (BOL)

131 Sousa, Pedro (POR)

170 Londero, Juan Ignacio (ARG)

188 Barrere, Gregoire (FRA)

201 Majchrzak, Kamil (POL)

202 Trungelliti, Marco (ARG)

228 Griekspoor, Tallon (NED)

230 Kuhn, Nicola (ESP)

231 Hoang, Antoine (FRA)

236 Sakharov, Gleb (FRA)

245 Ilkel, Cem (TUR)

266 Collarini, Andrea (ARG)

277 De Bakker, Thiemo (NED)

280 Vilella Martinez, Mario (ESP)

285 Cuevas, Martin (URU)

291 Ortega-Olmedo, Roberto (ESP)

293 Gomez-Herrera, Carlos (ESP)

300 Baldi, Filippo

304 Bellotti, Riccardo PR

305 Cachin, Pedro (ARG)

311 Blancaneaux, Geoffrey (FRA)

316 Heras, Patricio (ARG)