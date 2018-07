Da Umago: Parla Marco Cecchinato “Una partita molto complicata, difficile da gestire. Forse la mia peggiore di tutto l’anno” (con il programma di domani)

Marco Cecchinato, unico italiano ancora in gioco nel torneo di singolare del ‘29. Plava Laguna ATP Croatia Open Umag’, esordisce con una sofferta vittoria contro il roccioso Jiri Vesely.

Il ceco, portato al terzo set martedì da Stefano Travaglia, pur infortunato cede solo al termine di 2h19’ di battaglia e ben sei match point annullati davanti al pubblico del campo centrale ‘Goran Ivanišević Stadium’. Cecchinato, testa di serie numero 3 e ben riposato grazie al bye verso il secondo turno, rimonta il secco 2-6 patito nel primo set per poi capovolgere la situazione con un doppio e sudatissimo 7-5.

Ora Cecchinato vola ai quarti di finale sui campi in terra rossa croata del complesso Stella Maris per giocarsi, venerdì, l’accesso alla semifinale contro il serbo Laslo Djere, vittorioso sul tedesco Maximilian Marterer (7-6 6-3).

Nel torneo di doppio, invece, domani Paolo Lorenzi andrà a caccia di bis dopo il positivo turno inaugurale al fianco dell’argentino Guido Pella, quando aveva eliminato le wild card croate Marin e Tomislav Draganja. Oggi il finalista del 2017 è rimasto alla finestra in attesa di scoprire suoi prossimi avversari: il messicano Santiago Gonzalez e il portoghese Joao Sousa, vittoriosi per 6-4 7-5 contro il croato Antonio Sancic insieme al bielorusso Andrei Vesilevski.

Cecchinato: “Una partita complicata. Sono stato bravo a risolverla”

Marco Cecchinato tira un sospiro di sollievo. La sfida contro Jiri Vesely sembrava stregata tra set (4) e match point (6) a favore non sfruttati. “Una partita molto complicata, difficile da gestire. Forse la mia peggiore di tutto l’anno – spiega – Avevo brutte sensazioni, lui non stava bene e non mi dava ritmo. Tuttavia – aggiunge – sono stato bravo perché, qualche mese fa, non avrei vinto. Lui aveva uno dei migliori servizi in circolazione, io non trovavo le giuste misure e per giunta servivo male. Proprio quell’arma per me così importante e alla quale spesso mi sono aggrappato per portare a casa i match grazie a percentuali piuttosto alte. Troppe cose insieme. Ecco perché mi considero a bravo a essere uscito dal campo vincitore”. E ora tocca al serbo Laslo Djere. “E’ entrato tra i primi 100 ed è reduce da due belle vittorie. Sarà duro da battere – anticipa Cecchinato – Tuttavia, sono fiducioso: ho davanti a me un giorno intero per allenarmi bene, sperando di trovare subito le giuste sensazioni e giocare meglio di oggi”.

Goran Ivanisevic Stadium – Ora italiana: 17:20 (ora locale: 5:20 pm)

1. [Q] Martin Klizan vs [6] Robin Haase

2. [4] Andrey Rublev vs [WC] Felix Auger-Aliassime (non prima ore: 20:00)

3. Evgeny Donskoy vs [2] Damir Dzumhur

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. Denys Molchanov / Igor Zelenay vs Roman Jebavy / Jiri Vesely

2. Marton Fucsovics vs [Q] Marco Trungelliti (non prima ore: 19:00)

3. [1] Dominic Inglot / Franko Skugor OR Sander Arends / Tristan-Samuel Weissborn vs Maximilian Marterer / Hans Podlipnik-Castillo

Court 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. Paolo Lorenzi / Guido Pella vs Santiago Gonzalez / Joao Sousa OR [3] Antonio Sancic / Andrei Vasilevski