Da Umago: Il resoconto di giornata con il programma di domani

Marco Cecchinato, testa di serie numero 3 e forte di un ‘bye’ che lo ha fatto approdare direttamente al secondo turno, rimane l’unico italiano ancora in gioco nel torneo di singolare del ‘Plava LagunaATP Croatia Open Umag’, giunto ormai alla 29. edizione.

Giornata poco felice, quella odierna, per i rappresentanti tricolori impegnati sulla terra rossa croata del complesso Stella Maris.

Paolo Lorenzi, finalista nel 2017, è uscito subito di scena. Al russo Evgeny Donskoy, infatti, sono bastati due set per aggiudicarsi al secondo match point un confronto che si prevedeva essere molto spinoso. 6-3 6-4 il punteggio finale di una sfida che ha visto Lorenzi davvero in palla soltanto in qualche frangente.

Un pò meglio, invece, ha fatto Stefano Travaglia che, promosso dal tabellone delle qualificazioni, ha portato fino al terzo set il possente ceco Jiri Vesely che aveva chiuso in maniera abbastanza lineare il set iniziale (6-3). Caparbio e determinato Travaglia che nel secondo set, dopo un iniziale equilibrio, ha trovato il break decisivo salendo sul 4-2, per poi difendere il vantaggio fino in fondo (6-3). La terza partita si è sviluppata nuovamente sui binari dell’incertezza fino al 2-2 quando Vesely ha preso il largo fino al netto 6-2 finale.

A questo punto, il ceco troverà sulla sua strada proprio Cecchinato (alle 17.30 di domani sul Campo Centrale – Stadium Goran Ivanisevic), che lunedì era già uscito dal torneo di doppio dove aveva fatto coppia con lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas.

Tabellone, quest’ultimo, che oggi ha invece regalato finalmente un timido sorriso a Lorenzi che, insieme all’argentino Guido Pella, ha prevalso nettamente contro le wild card croate Marin e Tomislav Draganja con il punteggio finale di 6-2 6-1.

Goran Ivanisevic Stadium – Ora italiana: 17:30 (ora locale: 5:30 pm)

1. Jiri Vesely vs [3] Marco Cecchinato

2. Guido Pella vs Aljaz Bedene (non prima ore: 20:00)

3. Dominic Inglot / Franko Skugor vs Sander Arends / Tristan-Samuel Weissborn

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. [9] Maximilian Marterer vs Laslo Djere

2. [5] Albert Ramos-Vinolas vs Dusan Lajovic (non prima ore: 19:00)

3. Santiago Gonzalez / Joao Sousa vs Antonio Sancic / Andrei Vasilevski

Court 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. Romain Arneodo / Benoit Paire vs Robin Haase / Matwe Middelkoop