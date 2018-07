ITF Imola: Il resoconto di giornata

Altra giornata dedicata al primo turno del tabellone principale degli Internazionali di Imola 2018- ITF Women’s Circuit (14-21 luglio, montepremi 25.000 $) al Tozzona Tennis Park. Dopo la pioggia del giorno precedente, il meteo è clemente e regala una giornata calda e soleggiata, ideale per accogliere le big del torneo che, proprio in data odierna, fanno il loro esordio sui campi della

Pedagna.

La testa di serie n.1, nonché grande favorita per la vittoria finale, Sherazad Reix con una prova di forza sul Campo Centrale regola in due set (6-1; 7-5) l’esperta argentina Ormaechea (ex n. 59 del mondo). Bene anche Stefania Rubini, tennista di punta tra le italiane, che piega la resistenza dell’ostica slovena Pislak e si prepara al prossimo turno, che la vedrà opposta a Lucia Bronzetti, vincente sulla Marchetti (costretta al ritiro per infortunio nel secondo set). Tra le tenniste di casa nostra, da segnalare anche la prestazione di assoluto livello della giovanissima toscana Sara Gambogi: soltanto nel terzo set la forte spagnola Burillo è riuscita ad avere la meglio.

Tra la serata di ieri e il pomeriggio di oggi, il Tozzona Park Tennis ha ospitato anche le prime partite del torneo di doppio. Delusione per l’imolese Chiara Arcangeli, incappata in una dolorosa sconfitta, assieme alla compagna Losciale, al termine di una partita punto a punto con la coppia AmendolaCarbonaro.

L’altra tennista romagnola, Camilla Scala, farà il suo esordio nel torneo singolare in serata: opposta a lei, troverà la rumena Andrei.

Massimiliano Narducci (Organizzatore Internazionali di Imola): “Nelle ultime due giornate il livello generale si è alzato notevolmente. Ieri la Mc Adoo e Susan Bandecchi hanno dato vita ad una delle partite più belle del torneo, conclusa soltanto al terzo set, durante il quale l‘italiana è riuscita ad avere la meglio. Con questa vittoria direi che Susan potrebbe essere tra le grandi favorite del torneo. Insieme a lei, va tenuta in grande considerazione la Reix, molto migliorata rispetto agli anni passati, e Stefania Rubini, vincente nonostante le precarie condizioni fisiche”.