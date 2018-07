ITF Imola: Il resoconto di giornata

Nonostante le avverse condizioni climatiche abbiano complicato non poco i piani degli organizzatori, il Tozzona Tennis Park è stato teatro dei primi incontri del tabellone principale degli Internazionali di Imola 2018 (14-21 luglio, Imola, montepremi 25.000 $).

Nel primo pomeriggio, ad aprire le danze sul Campo Centrale, il match tra Claudia Giovine, cugina della celebre Flavia Pennetta, e la slovena Pia Ciuk. Dopo un primo set tutto di marca italiana, concluso 6-1 in favore della Giovine, la Ciuk riesce a prendere il controllo delle operazioni, rimontando e vincendo gli ultimi due. In contemporanea, sul Campo 2, la forte inglese ha eliminato con due netti 6-2 e 6-3 l’altra slovena del torneo, Kristina Novak, che tanto aveva fatto bene nelle qualificazioni. Ottima prestazione anche per la belga Greet Minnen, che ha piegato la resistenza della giovane Bianca Turati. Poi, a metà pomeriggio, un temporale s’è abbattuto a più riprese su Imola e il Tozzona Tennis Park, costringendo alla sospensione i match tra la Prati e la Marinkovic e, di fatto, rinviando l’inizio delle altre partite dei tornei di singolare e doppio. Bisognerà quindi attendere per assistere all’esordio dell’idolo di casa Chiara Arcangeli, che troverà sulla sua strada la francese Tubello. L’incontro era originariamente previsto per le 21, ma, se la situazione metereologica non dovesse variare, sarà spostato a domani, 17 luglio.

Risultati di domenica sera 15 luglio- Singolare

Eleni DANILIDOU (GRE) [5] – Alice AMENDOLA (ITA) 6-1; 6-3

Isabella BOZICEVIC (AUS) [6] – Sara GAMBOGI (ITA) 2-6; 3-6

Rasheeda MCADOO (USA) [2] – Elisa GUGNALI (ITA) 6-1; 6-3

Risultati di lunedì 16 luglio- Singolare

Claudia GIOVINE (ITA)- Pia CIUK (SLO) 6-1; 3-6; 6-7

Kristina NOVAK (SLO)- Sarah Beth GREY (GBR) 2-6; 3-6

Greet MINNEN (BEL)- Bianca TURATI (ITA) 6-2; 6-1

Federica PRATI (ITA)- Bojana MARINKOVIC (SRB) sospesa per pioggia sul 6-4; 6-7

Karolayne ALEXANDRE DA ROSA (BRA)- Eleonora MOLINARO (LUX) [7] non ancora disputata

Francesca BOLLANI (ITA)- Claudia COPPOLA (ITA) non ancora disputata

Susan BANDECCHI (ITA)- Rasheeda MCADOO (USA) non ancora disputata

Chiara ARCANGELI (ITA)- Alice TUBELLO (FRA) non ancora disputata