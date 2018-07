ITF Junior: quarti a Wimbledon per Lorenzo Musetti. Sara Ziodato e Valentina Gaggini vincono in Tornei G4

Settimana caratterizzata dal torneo di Wimbledon Junior, terza prova del Grande Slam. Nel tabellone principale abbiamo presentato Lorenzo Musetti nel maschile, Elisabetta Cocciaretto e Federica Rossi (quest’ultima proveniente dalle qualificazioni) nel femminile. Ottimo torneo di Lorenzo Musetti (2002) che è arrivato fino ai quarti di finale, perdendo solo con l’inglese Jack Draper, oggi finalista contro Tseng.

Musetti ha superato al primo turno il cinese di Taipei Ray Ho per 6-2 6-4, al secondo turno l’argentino Cerundolo, testa di serie numero 14 per 4-6 6-4 7-5, negli ottavi, il francese Gaston, testa di serie numero 4 per 7-5 6-7 6-1, perdendo poi, come detto, nei quarti con l’inglese Draper per 6-7 6-3 6-1.

Nel femminile, torneo vinto dalla polacca Iga Swiatek, Elisabetta Cocciaretto (2002) ha superato i primi due turni battendo prima la britannica Francesca Jones per 2-6 7-5 6-4 e poi la statunitense Volynets per 7-5 6-4, perdendo negli ottavi con la cinese Wang che l’ha battuta per 6-1 6-3. Federica Rossi (2001), brava a superare le quali, è stata battuta al primo turno dalla cinese Zheng per 6-4 6-4. Non avevano superato le qualificazioni Davide Tortora (2000) tra i maschi e Federica Sacco (2002) tra le femmine.

Per il resto la settimana ci regala due vittorie nel femminile in altrettanti tornei di grado 4. In Belgio Sara Ziodato (2002) ha vinto il torneo superando in finale la svedese Bostrand. La Ziodato ha fatto doppietta vincendo anche il doppio in coppia con la norvegese Elde. In Grecia in un altro G4 ha invece vinto Valentina Gaggini (2001), che, partendo dalle qualificazioni, ha vinto sette partite di fila, superando in finale la testa di serie numero 1, la serba Joksovic.

In Belgio presenti anche nel maschile due italiani, Gilberto Casucci (2001) si è fermato al secondo turno, Andrea De Berchi (2002) al primo. In Grecia presenti altri nostre connazionali, nel femminile, primo turno per Carola Cavelli (2001), Giulia Brighi (2001) e Alessia Tagliente (2001), non ha superato le quali Vittoria Pastorino (2000).

In Ucraina, torneo G3, vittoria nel doppio per Francesco Passaro (2001) e Lorenzo Rottoli (2002). Nel singolare, primo turno per i nostri due rappresentanti.

In Romania, altro G3, finale per Martina Biagianti (2001), secondo turno per Lisa Pigato (2003). Nel maschile quarti di finale per Flavio Cobolli (2002) e non ha superato le quali Marco Mania (2002).

In Olanda G4, terzo turno per Samuel Vincent Ruggeri (2002), secondo turno per Alessio Tramontin (2003), Matteo Masala (2002) e Luca Castagnola (2002) e primo turno per Enrico Wood (2002). Nel femminile terzo turno per Matilde Mariani (2002), primo turno per Eleonora Alvisi (2003) e Lorenza Cuomo (2003).

Nel G4 in Austria, terzo turno per Giovanni Peruffo (2001), Giulio Perego (2003), Francesco Maestrelli (2002), secondo turno per Alessandro Pecci (2001) e Alberto Orso (2002), primo turno per Alberto Morolli (2000).

Nel G5 in Irlanda semifinale per Andrea Fiorentini (2001), quarti di finale per Andrea Cugini (2001).

Nel G4 in Repubblica Ceca, secondo turno per Arianna Zucchini (2003) e nel G5 in Islanda secondo turno per Massimo Brambati (2001) e primo turno per Cristian Calvelli (2001) e primo turno per Greta Langiu (2003).

Paolo Angella