Challenger Gatineau: Il Tabellone Principale. C’è Stefano Napolitano

Challenger Gatineau CH | Cemento | $75.000

(1) Polansky, Peter vs Qualifier

(WC) Krainik, Pavel vs (WC) Monette, Samuel

Schnur, Brayden vs Humbert, Ugo

(WC) Sigouin, Benjamin vs (6) Broady, Liam

(4) Ito, Tatsuma vs Neuchrist, Maximilian

Tokuda, Renta vs Qualifier

Qualifier vs Sarkissian, Alexander

Takahashi, Yusuke vs (7) Soeda, Go

(5) Klahn, Bradley vs Mousley, Bradley

Qualifier vs Krueger, Mitchell

Ward, Alexander vs Li, Zhe

(WC) Galarneau, Alexis vs (3) King, Darian

(8) Peliwo, Filip vs Escobedo, Ernesto

Menezes, Joao vs Miedler, Lucas

Grigelis, Laurynas vs Napolitano, Stefano

Uchida, Kaichi vs (2) Kubler, Jason