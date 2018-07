Wimbledon: Angelique Kerber perfetta! Conquista il suo primo Wimbledon dopo aver battuto Serena Williams

Angelique Kerber è la nuova regina di Wimbledon.

La tedesca ha battuto con sorprendente facilità Serena Williams, già sette volte campionessa e imbattuta da 20 partite sull’erba londinese, sconfiggendola per 6-3 6-3.

Per la 30enne di Brema si tratta del terzo trionfo in un torneo del Grande Slam, dopo quelli del 2016 agli Australian Open e US Open, mentre nell’unica finale all’All England Lawn Tennis and Croquet Club, nello stesso anno, si era arresa proprio alla statunitense.

Partita a senso unico con la Kerber sempre al comando e determinata a conquistare il primo titolo a Wimbledon.

Nel primo set la tedesca dopo aver perso un break di vantaggio nel quarto game, dal 2 a 3, senza break, piazzava un parziale di quattro game consecutivi, portando a casa la frazione per 6 a 3.

Nel secondo set la Kerber nel sesto gioco metteva a segno il break decisivo (a 30) e poi senza problemi alla battuta (nessuna palla break concessa nel corso del parziale), conquistava la partita per 6 a 3.

La partita punto per punto