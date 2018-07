WTA Gstaad: Il Tabellone Principale. Wild card a Francesca Schiavone

WTA Gstaad International | Terra | $250.000

(1) Cornet, Alizé vs Qualifier

Zheng, Saisai vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Schnyder, Patty

(WC) Schiavone, Francesca vs (5) Stosur, Samantha

(3) Kuzmova, Viktoria vs Qualifier

Teichmann, Jil vs Qualifier

Bouchard, Eugenie vs Bacsinszky, Timea

Lottner, Antonia vs (8) Golubic, Viktorija

(6) Arruabarrena, Lara vs Vondrousova, Marketa

Kostova, Elitsa vs Kalinskaya, Anna

Vikhlyantseva, Natalia vs Barthel, Mona

Rodina, Evgeniya vs (4) Witthoeft, Carina

(7) Voegele, Stefanie vs Korpatsch, Tamara

Sorribes Tormo, Sara vs Qualifier

Minella, Mandy vs Martincova, Tereza

(WC) Kung, Leonie vs (2) Larsson, Johanna