WTA Bucharest: Il Tabellone Principale. C’è Jasmine Paolini

WTA Bucharest International | Terra | $250.000

(1) Sevastova, Anastasija vs Jakupovic, Dalila

Duque-Mariño, Mariana vs Rus, Arantxa

Bonaventure, Ysaline vs Zanevska, Maryna

Qualifier vs (5) Cirstea, Sorana

(3) Begu, Irina-Camelia vs Jabeur, Ons

Zvonareva, Vera vs Alexandrova, Ekaterina

Tomova, Viktoriya vs Qualifier

(WC) Ruse, Elena-Gabriela vs (8) Hercog, Polona

(6) Bogdan, Ana vs Schmiedlova, Anna Karolina

Siegemund, Laura vs Paolini, Jasmine

Qualifier vs (WC) Rosca, Andreea

Qualifier vs (4) Martic, Petra

(7) Parmentier, Pauline vs Dulgheru, Alexandra

(WC) Bulgaru, Miriam vs Wang, Yafan

Zidansek, Tamara vs Peterson, Rebecca

Kovinic, Danka vs (2) Buzarnescu, Mihaela