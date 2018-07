Challenger Scheveningen: Il Tabellone Principale. Al via Matteo Donati e Alessandro Giannessi

Challenger Scheveningen CH | Terra | e64.000

(1) Maden, Yannick vs Qualifier

(WC) Van Rijthoven, Tim vs Qualifier

Harris, Lloyd vs Kuhn, Nicola

(WC) Sels, Jelle vs (7) Balazs, Attila

(3) Moraing, Mats vs Rola, Blaz

Zapata Miralles, Bernabe vs Qualifier

Rosol, Lukas vs Safranek, Vaclav

Kamke, Tobias vs (6) Berlocq, Carlos

(5) Donati, Matteo vs Hoang, Antoine

Griekspoor, Scott vs Qualifier

(WC) Van de Zandschulp, Botic vs Choinski, Jan

Oliveira, Goncalo vs (4) Otte, Oscar

(8) Barrere, Gregoire vs Brown, Dustin

Giannessi, Alessandro vs Yang, Tsung-Hua

Griekspoor, Tallon vs Ignatik, Uladzimir

(WC) de Bakker, Thiemo vs (2) Pavlasek, Adam