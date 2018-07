Challenger: San Benedetto del Tronto e Scheveningen: I Tabelloni di Qualificazione

Challenger San Benedetto CH | Terra | e64.000

(1) Gomez-Herrera, Carlos vs Jacq, Gregoire

Cacic, Nikola vs (WC) Guerrieri, Andrea

Giacomini, Luca vs Martineau, Matteo

Di Nicola, Gianluca vs (8) Petrone, Alessandro

(2) Roca Batalla, Oriol vs Velotti, Agustin

Varillas, Juan Pablo vs Sanchez, Manuel

(WC) Coccio, Piercarlo vs Licciardi, Pietro

Bonadio, Riccardo vs (5) Toledo Bague, Pol

(3) Kuzmanov, Dimitar vs Massara, Antonio

Eremin, Edoardo vs (WC) Castelletti, Luigi

(WC) Colacioppo, Giulio vs Virgili, Adelchi

(WC) Margaroli, Luca vs (7) Rondoni, Pietro

(4) Escobar, Gonzalo vs Villanueva, Gonzalo

Fonio, Giovanni vs (WC) Valentini, Cristian

Zeballos, Federico vs Vavassori, Andrea

Galoppini, Davide vs (6) Rodriguez, Cristian

Challenger Scheveningen CH | Terra | e64.000

(1) Blancaneaux, Geoffrey vs (WC) De Valk, Roy

(WC) De Krom, Michiel vs Von Massow, George

Torebko, Peter vs Guinard, Manuel

Saito, Takashi vs (6) Davidovich Fokina, Alejandro

(2) Benchetrit, Elliot vs (WC) Nijboer, Ryan

Ornago, Fabrizio vs Laurent, Yanais

Netuschil, Marvin vs Fransen, Stephan

(WC) Admiraal, Amadatus vs (7) Denolly, Corentin

(3) Muller, Alexandre vs Wang, Tak Khunn

Niesten, Miliaan vs Bellier, Antoine

Brouwer, Gijs vs (WC) Weststrate, Lodewijk

Satral, Jan vs (8) Doumbia, Sadio

(4) Jahn, Jeremy vs Added, Dan

Avidzba, Alen vs (WC) Lootsma, Niels

Vandenbulcke, Yannick vs Zhurbin, Alexander

Kocevar-Desman, Tom vs (5) Coppejans, Kimmer