Wimbledon: I risultati completi con il Live dettagliato del Day 11

Wimbledon – Semifinali

Centre Court – Ore: 2:00pm

K. Anderson vs J. Isner



Il match deve ancora iniziare

N. Djokovic vs R. Nadal



Il match deve ancora iniziare

No.1 Court – Ore: 2:00pm

N. Melichar / K. Peschke vs G. Dabrowski / Y. Xu



Il match deve ancora iniziare

A. Rosolska / A. Spears vs B. Krejcikova / K. Siniakova



Il match deve ancora iniziare

J. Clarke / H. Dart vs J. Murray / V. Azarenka



Il match deve ancora iniziare

No.3 Court – Ore: 12:30am

M. Bahrami / G. Ivanisevic vs M.J. Bates / A. Castle



Slam Wimbledon M. Bahrami / G. Ivanisevic M. Bahrami / G. Ivanisevic 0 1 M.J. Bates / A. Castle • M.J. Bates / A. Castle 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M.J. Bates / A. Castle 1-1 M. Bahrami / G. Ivanisevic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M.J. Bates / A. Castle 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 0-1

C. Martinez / B. Schett vs L. Davenport / MJ Fernandez



Il match deve ancora iniziare

J. Draper vs N. Mejia



Il match deve ancora iniziare

M. Venus / K. Srebotnik vs A. Peya / N. Melichar



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ore: 12:30am

A. Clement / M. MacLagan vs G. Rusedski / F. Santoro



Slam Wimbledon A. Clement / M. MacLagan A. Clement / M. MacLagan A 0 G. Rusedski / F. Santoro • G. Rusedski / F. Santoro 40 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Rusedski / F. Santoro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 A. Clement / M. MacLagan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 G. Rusedski / F. Santoro 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 ace ace 0-0 → 0-1

C. Tseng vs T. Mu



Il match deve ancora iniziare

R. Hijikata / N. Tajima vs M. Pucinelli De Almeida / J. Reis Da Silva



Il match deve ancora iniziare

C. Burel / D. Parry vs D. Hewitt / P. Stearns



Il match deve ancora iniziare

B. Nakashima / T. Zink vs N. Mejia / O. Styler



Il match deve ancora iniziare

Court 18 – Ore: 12:30am

R. Krajicek / M. Petchey vs H. Leconte / C. Pioline



Slam Wimbledon R. Krajicek / M. Petchey • R. Krajicek / M. Petchey 0 1 H. Leconte / C. Pioline H. Leconte / C. Pioline 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Krajicek / M. Petchey 1-2 H. Leconte / C. Pioline 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 R. Krajicek / M. Petchey 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 H. Leconte / C. Pioline 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

T. Austin / A. Keothavong vs K. Clijsters / R.P. Stubbs



Il match deve ancora iniziare

Y. Erel / O. Virtanen vs H. Gaston / C. Tabur



Il match deve ancora iniziare

G. Drummy / A. Noel vs C. McNally / W. Osuigwe



Il match deve ancora iniziare

J. Story / H. Wendelken vs A. McHugh / T. Skatov



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ore: 12:30am

X. Wang vs L. Kung



Slam Wimbledon X. Wang [10] • X. Wang [10] 40 1 L. Kung L. Kung 40 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 X. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 1-1 L. Kung 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 X. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

I. Swiatek vs X. Wang



Il match deve ancora iniziare

M. Carle / C Gauff vs V. Allen / D. Martins



Il match deve ancora iniziare

X. Wang / X. Wang vs J. Garland / E. Liang



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ore: 12:00am

G. Fernandez vs J. Gerard



Slam Wimbledon G. Fernandez • G. Fernandez 30 6 1 J. Gerard J. Gerard 15 1 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 G. Fernandez 0-15 15-15 30-15 1-2 J. Gerard 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 G. Fernandez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Gerard 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 G. Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-1 → 6-1 J. Gerard 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 4-1 → 5-1 G. Fernandez 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 J. Gerard 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 G. Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 J. Gerard 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 G. Fernandez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

A. Van Koot vs Y. Kamiji



Il match deve ancora iniziare

S. Houdet / N. Peifer vs J. Gerard / S. Olsson



Il match deve ancora iniziare

D. De Groot / Y. Kamiji vs K. Kruger / K. Montjane



Il match deve ancora iniziare

Court 17 – Ore: 12:00am

S. Olsson vs A. Hewett



Slam Wimbledon S. Olsson • S. Olsson 0 6 1 A. Hewett [2] A. Hewett [2] 0 2 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Olsson 1-0 A. Hewett 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Olsson 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 5-2 → 6-2 A. Hewett 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 5-1 → 5-2 S. Olsson 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 A. Hewett 0-15 0-30 df 15-30 15-40 3-1 → 4-1 S. Olsson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Hewett 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 S. Olsson 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Hewett 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

D. De Groot vs K. Montjane



Il match deve ancora iniziare

G. Fernandez / S. Kunieda vs A. Hewett / G. Reid



Il match deve ancora iniziare

S. Ellerbrock / L. Shuker vs M. Buis / A. Van Koot



Il match deve ancora iniziare

To be Arranged 1 – Ore:

C. Fleming / X. Malisse vs J. Gimelstob / R. Hutchins



Il match deve ancora iniziare

M. Bartoli / D. Hantuchova vs C. Black / M. Navratilova



Il match deve ancora iniziare