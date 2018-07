Wimbledon2018 Day11: sarà ancora Serena contro Angelique

Sono andate in scena le due semifinali femminili e, nonostante le incertezze della vigilia, sono state due partite a senso unico: sarà ancora una volta Serena Williams contro Angelique Kerber, due ex numero 1 del mondo che sui campi di Wimbledon hanno già dato vita a una finale combattuta (nel 2016 vinse Serena) e che proveranno a ripetere i fasti del loro (recente) passato.

6 games concessi alla rispettive avversarie: la Kerber ha beneficiato di una giornata decisamente no della lettone Ostapenko, incappata in una caterva di errori non forzati e regolata da un’avversaria che oggi non ha dovuto compiere chissà quale sforzo, impegnata in un compitino di regolarità che ha giovato dei nervi e della tensione della 21enne già campionessa al Roland Garros l’anno scorso.

Serena ha invece, letteralmente, spazzato via l’altra tedesca di giornata, Julia Goerges, forse appagata dal traguardo raggiunto ma di certo presa a pallate dall’americana, che adesso si lancerà alla caccia del suo ottavo successo a Wimbledon. Al servizio, così come contro la Giorgi, la più giovane delle sorelle Williams è stata a tratti ingiocabile: solo qualche grattacapo in battuta nel secondo set ma la gestione del match è stata sempre salda nelle mani della statunitense.

Questa Williams arriva in finale fornendo, match dopo match, una versione di sé in continuo miglioramento, mentre la tedesca ha ripreso definitivamente il filo con quella giocatrice/muro invalicabile che l’aveva portata a due successi Slam e al numero 1 mondiale, prima del 2017, suo annus horribilis: sulla carta è la miglior finale possibile, una convinzione frutto anche degli head2head fra le due finaliste. La Kerber ha già saputo mettere in difficoltà Serena e nel bilancio di 2 vittorie a fronte di 6 sconfitte vi è uno dei ricordi più belli per la tedesca, ovvero la finale degli Australian Open nel 2016 in cui giocò un tennis sublime, mettendo alle corde una delle tenniste più forti di tutti i tempi.

Incertezza, equilibrio, previsioni della vigilia che il campo come sempre proverà a smentire: non ci resta che aspettare sabato per sapere chi sarà la nuova regina di Wimbledon.

