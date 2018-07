Mats Wilander su Roger Federer: “Giocherà fino a 42-43 anni”

Mats Wilander, ex numero uno al mondo e commentatore televisivo, ritiene che Roger Federer non abbia intenzione di ritirarsi presto. Lo svedese, pluricampione di tornei del Grande Slam, si aspetta di vedere lo svizzero nel circuito per molti altri anni.

“Gli anni non passano per lui. Penso che li sentirà solo più tardi, forse a 45 anni. È una macchina perfetta e sono sicuro che ha intenzione di giocare fino a 42 o 43 anni. Il nuovo contratto che ha firmato [10 anni con Uniqlo] ne è la prova “, ha detto ai microfoni di Eurosport.