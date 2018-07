Novak Djokovic e la discussione con il Giudice di Sedia per una racchetta caduta

Novak Djokovic ha perso un po’ la calma nel secondo set della sua partita contro Kei Nishikori a Wimbledon.

Il serbo ha semplicemente gettato a terra la sua racchetta, senza colpirla con virulenza e il Giudice Arbitro, Carlos Ramos, che ha già dei precedenti con Nole, gli ha dato un avvertimento per comportamento antisportivo.

Ramos ha detto che è costretto a dare un avvertimento se un giocatore di tennis lancia la sua racchetta sul prato, tutto questo per evitare di danneggiare l’erba, ma Djokovic ha semplicemente lasciato cadere la racchetta, quindi non c’era alcun motivo per quella penalità, almeno secondo il serbo.

Novak era piuttosto arrabbiato con l’arbitro e ha discusso durante il cambio di campo: “Pensi davvero che lanciando così la mia racchetta faccia male all’erba? Ti prego, sii sincero.”.