Wimbledon: I risultati con il Live dettagliato del Day 9

Wimbledon – Quarti di Finale

Centre Court – Ore: 2:00pm

N. Djokovic vs K. Nishikori



J. Del Potro vs R. Nadal



No.1 Court – Ore: 2:00pm

R. Federer vs K. Anderson



M. Raonic vs J. Isner



No.2 Court – Ore: 12:30am

T. Babos / K. Mladenovic vs A. Rosolska / A. Spears



B. Krejcikova / K. Siniakova vs T. Maria / H. Watson



M. Middelkoop / J. Larsson vs J. Murray / V. Azarenka



J. Cabal / A. Spears vs R. Haase / K. Flipkens



No.3 Court – Ore: 12:30am

N. Melichar / K. Peschke vs I. Begu / M. Buzarnescu



G. Dabrowski / Y. Xu vs B. Mattek-Sands / L. Safarova



N. Mektic / H. Chan vs M. Venus / K. Srebotnik



K. Clijsters / R.P. Stubbs vs N. Li / A. Sugiyama



C. Black / M. Navratilova vs L. Davenport / MJ Fernandez



To be Arranged 1 – Ore:

J. Sock / S. Stephens vs B. Soares / E. Makarova



