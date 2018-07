Wimbledon: I risultati con il Live dettagliato del Day 8

Wimbledon – Quarti di Finale

Centre Court – Ore: 2:00pm

D. Kasatkina vs A. Kerber



Il match deve ancora iniziare

S. Williams vs C. Giorgi



Il match deve ancora iniziare

R. Klaasen / M. Venus vs J. Murray / B. Soares



Il match deve ancora iniziare

No.1 Court – Ore: 2:00pm

D. Cibulkova vs J. Ostapenko



Il match deve ancora iniziare

K. Bertens vs J. Goerges



Il match deve ancora iniziare

R. Haase / R. Lindstedt vs D. Inglot / F. Skugor



Il match deve ancora iniziare

No.2 Court – Ore: 12:30am

R. Krajicek / M. Petchey vs P. McEnroe / J. Tarango



Il match deve ancora iniziare

J. Del Potro vs G. Simon OTT



Slam Wimbledon J. Del Potro [5] J. Del Potro [5] 0 7 7 5 0 G. Simon • G. Simon 0 6 6 7 0 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 G. Simon 0-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 J. Del Potro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 G. Simon 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Del Potro 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 G. Simon 0-15 15-15 40-30 4-4 → 4-5 J. Del Potro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 G. Simon 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 J. Del Potro 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 G. Simon 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 J. Del Potro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 G. Simon 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 J. Del Potro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 G. Simon 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 G. Simon 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 J. Del Potro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 G. Simon 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Del Potro 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 G. Simon 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 4-4 J. Del Potro 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 G. Simon 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Del Potro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 G. Simon 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Del Potro 0-15 15-15 40-30 1-1 → 2-1 G. Simon 0-15 15-15 15-30 40-30 15-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Del Potro 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 J. Del Potro 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 G. Simon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 J. Del Potro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 G. Simon 30-40 40-40 4-4 → 4-5 J. Del Potro 3-4 → 4-4 G. Simon 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Del Potro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 G. Simon 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Del Potro 15-0 1-2 → 2-2 G. Simon 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Del Potro 15-0 15-15 30-15 30-40 30-15 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Simon 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

B. McLachlan / J. Struff vs F. Nielsen / J. Salisbury



Il match deve ancora iniziare

N. Li / A. Sugiyama vs T. Austin / A. Keothavong



Il match deve ancora iniziare

No.3 Court – Ore: 12:30am

M. Bahrami / G. Ivanisevic vs J. Eltingh / P. Haarhuis



Il match deve ancora iniziare

E. Roger-Vasselin / A. Sestini Hlavackova vs A. Peya / N. Melichar



Il match deve ancora iniziare

M. Bryan / J. Sock vs D. Sharan / A. Sitak



Il match deve ancora iniziare

H. Kontinen / H. Watson vs I. Dodig / L. Chan



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ore: 12:30am

T. Enqvist / T. Johansson vs F. Gonzalez / S. Grosjean



Il match deve ancora iniziare

C. Black / M. Navratilova vs C. Martinez / B. Schett



Il match deve ancora iniziare

H. Leconte / C. Pioline vs W. Ferreira / M. Woodforde



Il match deve ancora iniziare

A. Clement / M. MacLagan vs C. Fleming / X. Malisse



Il match deve ancora iniziare

K. Clijsters / R.P. Stubbs vs I. Majoli / S. Sfar



Il match deve ancora iniziare