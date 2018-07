Wimbledon2018 Day8: è Manic Day show!

Grande giornata di tennis quella andata in scena a Wimbledon, unico Slam in cui di lunedì si giocano tutti gli ottavi di finale, sia del tabellone femminile che di quello maschile, dopo il sacro riposo della domenica: match spettacolari e le grandi stelle che hanno risposto presente sul campo. È il famigerato Manic Day e questo lunedì senza pioggia ha reso il tutto spettacolare.

Serena Williams insegue il suo ennesimo grande sogno sgretolando le speranze della russa Rodina, arrivata probabilmente scarica a questo appuntamento per l’importanza del traguardo raggiunto: contro Serena giocherà adesso la nostra Camila Giorgi, oggi ai limiti della perfezione contro l’altra russa Makarova, con l’italiana che ha giocato una partita intelligente tatticamente, con colpi spettacolari e una solidità al servizio (soprattutto nel secondo set) inusuale per lei. Prima volta ai quarti di finale di uno Slam e la speranza che questa versione della Williams post maternità sia battibile. La Giorgi sarebbe così la prima italiana capace di raggiungere la semifinale a Wimbledon.

Fra le altre Cibulkova spazza via la Hsieh in 2 set e si regala i quarti di finale contro la lettone Ostapenko, che vince un primo set complicato ma poi dilaga contro la bielorussa Sasnovich. Fra la slovacca e la lettone chi la spunterà? Le mie preferenze vanno in direzione di una Dominika ritrovata a grandi(ssimi) livelli.

Cade l’ultima testa di serie compresa fra le prime 10: la ceca Karolina Pliskova cede il passo all’olandese volante Bertens, adesso chiamata a un quarto di finale contro la tedesca Goerges, brava a superare senza problemi la croata Vekic. L’ultimo quarto di finale vedrà in campo un’altra tedesca, Angelique Kerber, e la sopravissuta russa Kasatkina: la tedesca ex numero 1 al mondo supera una coriacea Bencic mentre la giovane Daria batte in rimonta la belga Van Uytvanck, una delle più belle sorprese di questa edizione di Wimbledon. E adesso Angelique sogna nuovamente in grande.

Fra gli uomini vanno avanti senza problemi i primi due favoriti del seeding: Federer incanta in campo contro Mannarino (un primo parziale incredibile…) mentre Rafa Nadal gioca un tennis solido contro il ceco Vesely, giustiziere al 3T di Fognini. 9 games concessi all’avversario dallo svizzero, 10 dallo spagnolo. Wimbledon sarà ancora una questione fra loro 2?

Terzo incomodo in questo Slam su erba sembra essere Novak Djokovic: il serbo gioca come ai vecchi tempi, batte in 3 set facili Khachanov e si regala i quarti di finale. Contro il serbo giocherà un altro top player tornato a grandi livelli dopo un periodo buio: il giapponese Nishikori rischia tanto contro il lettone Gulbis, cede il primo set ma lotta come un leone nei tie break del secondo e del terzo parziale, prima di dilagare nel quarto. Un esempio il nipponico, capace di ripartire anche dai challenger per ritrovare il feeling con il tennis: e a Wimbledon arriva la conferma che questo feeling è assolutamente ritrovato.

Ai quarti ci sarà anche un duello fra bombardieri, categoria che a Londra proprio non può mancare: Raonic supera per 3-1 la sorpresa del tabellone maschile, lo statunitense McDonald e adesso se la vedrà con un altro aceman, l’americano Isner, abile ad aver ragione in 3 set del greco Tsitsipas, che sicuramente rivedremo a questi livelli.

Un altro tennista dal grande servizio, il sudafricano Kevin Anderson, conquista il pass per i quarti contro lo svizzero Federer, superando in 4 set e grazie a tre tie break il francese Monfils, giocatore che in pochi si aspettavano alla seconda settimana qui a Wimbledon. Chi invece dovrà aspettare per conoscere il proprio avversario è lo spagnolo Rafa Nadal: Juan Martin Del Potro e Gilles Simon vengono interrotti infatti sul punteggio di 2 set a 1 in favore dell’argentino.

Alessandro Orecchio