Challenger Perugia: Il resoconto di giornata con il programma di domani

Conclusa la seconda giornata di qualificazioni agli Internazionali di Tennis Città di Perugia | Sidernestor Tennis Cup. Pavic, Rodriguez, Escobar e Toledo Bague sono i nomi dei giocatori qualificati che da domani, insieme ai BIG del main draw daranno ufficialmente il via alla quarta edizione degli Internazionali di Perugia.

La truppa italiana cede il posto agli emergenti internazionali, Gonzalo Escobar ecuadoregno con ranking 207 in doppio, esce vittorioso da questa giornata battendo due italiani, in ordine Fabrizio Ornago (risultato 7-6 6-2) e Riccardo Balzerani (risultato 6-3 6-4). Il colombiano Cristian Rodriguez, si può definire italiano di adozione, residente a Roma, ha vinto in sequenza contro Roberto Marcora con un punteggio di 6-4 6-4, e a seguire contro l’argentino Velotti per 6-3 6-7 7-6. Lo spagnolo Toledo Bague supera 6-2 6-3 il russo Avidzba e a seguire l’americano Ulises Blanch, ritirato per infortunio ad un set pari (ripescato poi come Lucky Loser).

Sono sei quindi gli italiani in tabellone principale. Dall’alto in basso del draw sono Alessandro Giannessi, che trova l’argentino Facundo Arguello; Salvatore Caruso che esordirà contro il qualificato Ante Pavic; Gianluigi Quinzi, opposto in avvio a Ricardo Ojeda Lara (Spa); Matteo Donati, anche per lui con il qualificato Escobar; la wild card Jacopo Berrettini, che trova Taberner (Spa); Dalla Valle (wild card) esordirà contro Toledo Bague.

La prima testa di serie è l’austriaco Gerald Melzer, giunto oggi in Umbria per la sua prima sessione di allenamento. Il numero 2 Pablo Andujar (Spa), stella tanto attesa dai perugini, oggi ha mostrato le sue capacità tecniche in allenamento. La WC concessa dalla MEF tennis events promette molti spettatori, per uno spettacolo imperdibile.

L’ordine di gioco di domani prevede l’inizio alle 12.00, terminerà con l’inaugurazione della sessione serale sul Campo Centrale “Luigi Guerrieri”. A dare spettacolo sotto i riflettori degli Internazionali, è la testa di serie numero uno Gerald Melzer contro Tomislav Brkic.

CENTER COURT – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Daniel Elahi Galan vs [5] Nikola Milojevic

2. Daniel Gimeno-Traver vs Roberto Cid Subervi

3. [9] Kenny De Schepper vs Nino Serdarusic (non prima ore: 17:00)

4. Facundo Arguello vs Alessandro Giannessi

5. [1] Gerald Melzer vs Tomislav Brkic (non prima ore: 21:00)

GRANDSTAND – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [8] Carlos Taberner vs [WC] Jacopo Berrettini

2. Gleb Sakharov vs Joao Domingues

3. [7] Attila Balazs vs Gregoire Barrere

CAMPO 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Alessio De Bernardis / Mate Delic vs Federico Gaio / Andrea Pellegrino

2. [WC] Riccardo Balzerani / Giovanni Fonio vs [PR] Daniele Bracciali / Matteo Donati

3. [PR] Nicolas Almagro / Bernabe Zapata Miralles vs [2] Tomislav Draganja / Ivan Sabanov (non prima ore: 14:30)

4. [WC] Jacopo Berrettini / Enrico Dalla Valle vs Enrique Lopez Perez / Marco Trungelliti

5. Luis David Martinez / Ricardo Ojeda Lara vs [3] Sergio Galdos / Federico Zeballos