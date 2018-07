Challenger Winnipeg: Il Tabellone Principale. Due azzurri al via

Challenger Winnipeg CH | Cemento | $75.000

(1) Polansky, Peter vs (WC) Krainik, Pavel

Uchiyama, Yasutaka vs Miedler, Lucas

Tokuda, Renta vs Uchida, Kaichi

(WC) Sigouin, Benjamin vs (7) Peliwo, Filip

(3) Mmoh, Michael vs Mousley, Bradley

(WC) Galarneau, Alexis vs Li, Zhe

(WC) Volfson, David vs Qualifier

Grigelis, Laurynas vs (6) Soeda, Go

(5) Ito, Tatsuma vs Qualifier

Escoffier, Antoine vs Menezes, Joao

Koepfer, Dominik vs Napolitano, Stefano

Takahashi, Yusuke vs (4) Kubler, Jason

(8) Schnur, Brayden vs Dancevic, Frank

Qualifier vs Bega, Alessandro

Leshem, Edan vs Qualifier

Harris, Andrew vs (2) Granollers, Marcel