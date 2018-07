ITF Junior: Musetti parte bene a Wimbledon. Federica Rossi supera le qualificazioni. Eliminati Tortora e Sacco

Settimana caratterizzata dall’avvio del torneo di Wimbledon Junior, terza prova del Grande Slam. Giovedì e venerdì si sono disputate le qualificazioni con tre italiani presenti. Nel maschile subito eliminato Davide Tortora (2000) dal giapponese Ichikawa, nel femminile supera i due turni e accede al main draw Federica Rossi (2001), brava a battere prima la polacca Ania Hertel e poi la francese Bencheikh, entrambe molto più avanti di lei nel ranking, mentre è stata sconfitta al primo turno delle quali Federica Sacco (2002) dalla belga Kalaitzis. Nel tabellone principale sono ammessi di diritto Lorenzo Musetti (2002) e Elisabetta Cocciaretto (2001).

Sabato si sono disputate le prime partite del main draw ed è sceso subito in campo Lorenzo Musetti che ha vinto molto bene contro il cinese di Taipei Ray Ho, numero 18 del ranking mondiale con il punteggio di 6-2 6-4. Al secondo turno Musetti se la vedrà martedì con l’argentino Cerundolo, testa di serie numero 14 del torneo. Lunedì faranno il proprio esordio nei campi principali di Wimbledon anche Cocciaretto e Rossi. La Cocciaretto affronterà la britannica Francesca Jones, ragazza del 2000 che non disputa più tornei junior da tempo e quindi per entrare nel tabellone ha avuto bisogno di una wild card, ma già in evidenza in alcuni tornei pro, dove occupa è già top 600 nel ranking, cliente quindi tutt’altro che facile. Federica Rossi se la vedrà con la cinese Zheng, numero 20 del ranking junior.

Live Tennis seguirà le loro partite, come tutte le altre degli italiani con gli aggiornamenti live.

Sabato si è anche concluso il torneo di Roehampton, G1 sull’erba, classico torneo che precede l’appuntamento più importante della stagione. Nel femminile Federica Rossi è approdata al main draw, e poi ha superato anche i primi due turni del torneo, dimostrando un’ottima condizione, arrendendosi solo al terzo turno all’americana McNally, poi finalista del torneo. La vincitrice del torneo, Cori Gauff, fenomeno del 2004 ha spianato la propria strada verso la finale battendo anche la nostra Elisabetta Cocciaretto al terzo turno. Federica Sacco, è stata invece eliminata al turno decisivo delle quali. Nel maschile quarti di finale per Lorenzo Musetti, fermato dal britannico Draper. Tortora è stato eliminato al primo turno delle quali.

Per il resto, in Olanda, torneo di grado 2, buona prova di Lisa Pigato (2003) che è arrivata ai quarti di finale. Nello stesso torneo primo turno per Barbara Dessolis (2001) e non ha superato le quali Cristina Tiglea (2001). Nel maschile, terzo turno per Matteo Arnaldi (2001), secondo turno per Filippo Moroni (2001) e Michele Vianello (2001).

In Grecia nel locale torneo di grado 4, semifinali per Lorenzo Rottoli (2002), quarti di finale per Fausto Tabacco (2002), Benito Massacri (2002) e per Giorgio Tabacco (2003), primo turno per Lorenzo Lorusso (2000). Nel femminile dello stesso torneo secondo turno per Giulia Brighi (2001), primo turno per Carola Cavelli (2001) e Lavinia Lancellotti (2001). Non hanno superato le qualificazioni Vittoria Pastorino (2000), Valentina Gaggini (2001), Sonia Cassani (2002) e Rachele Zingale (2002).

Nel G4 in Germania, terzo turno per Andrea Fiorentini (2001), secondo turno per Andrea Cugini (2001), primo turno per Marco Mania (2002). Nel femminile terzo turno per Sara Ziodato (2002).

Al G5 in Irlanda, secondo turno per Mattia Bernardi (2002), e secondo turno anche per la sorella Sveva Bernardi (2004), proveniente dalle qualificazioni.

In Georgia, G5, primo turno per secondo turno per Mario Organista (2001), non hanno superato le quali Amedeo Jorio (2001), Davide Chersoni (2001) e Francesco Presta (2001). Nel femminile terzo turno per Linda Alessi (2001) e secondo per Anita Di Pietro (2002). Infine in Estonia, G4, primo turno per Andrea Brignacca (2000).

Paolo Angella