Challenger Bastad: I risultati Live del Secondo e Turno Decisivo di Quali. In campo un azzurro

Challenger Bastad CH | Terra | e43.000 – 2° Turno e TD Quali

Court 2

1. Karl Friberg vs Antoine Bellier



CH Bastad Karl Friberg Karl Friberg 6 6 Antoine Bellier Antoine Bellier 2 4 Vincitore: K. FRIBERG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Bellier 0-15 15-15 15-30 df 15-40 5-4 → 6-4 K. Friberg 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 A. Bellier 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 K. Friberg 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Bellier 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 K. Friberg 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 3-2 A. Bellier 30-0 40-0 2-1 → 2-2 K. Friberg 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Bellier 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 K. Friberg 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Bellier 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 K. Friberg 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Bellier 30-0 40-0 4-1 → 4-2 K. Friberg 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df ace 3-1 → 4-1 A. Bellier 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 K. Friberg 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Bellier 15-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 K. Friberg 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. [3] Geoffrey Blancaneaux vs Linus Frost



CH Bastad Geoffrey Blancaneaux [3] • Geoffrey Blancaneaux [3] 30 0 Linus Frost Linus Frost 40 0 Palla break Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Blancaneaux 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0

3. [4] Jules Okala OR George Botezan vs Karl Friberg OR Antoine Bellier (non prima ore: 13:30)



4. [3] Geoffrey Blancaneaux OR Linus Frost vs Fred Simonsson OR Lucas Renard (non prima ore: 15:00)



Court 3

1. [4] Jules Okala vs George Botezan



CH Bastad Jules Okala [4] Jules Okala [4] 6 6 George Botezan George Botezan 2 4 Vincitore: J. OKALA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Okala 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 G. Botezan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 J. Okala 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 G. Botezan 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 3-3 → 4-3 J. Okala 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 G. Botezan 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 J. Okala 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 G. Botezan 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Okala 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Botezan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Okala 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-2 → 6-2 G. Botezan 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 J. Okala 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 G. Botezan 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-2 → 3-2 J. Okala 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Botezan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Okala 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Botezan 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 0-0 → 0-1

2. Fred Simonsson vs Lucas Renard



CH Bastad Fred Simonsson Fred Simonsson 0 2 Lucas Renard • Lucas Renard 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Renard 2-0 F. Simonsson 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 2-0 L. Renard 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. [1] Di Wu OR Christoffer Solberg vs [6] Dante Gennaro (non prima ore: 13:30)



4. [2] Filip Horansky OR Robin Thour vs [WC] Sam Taylor OR [5] Lukas Klein (non prima ore: 15:00)



Court 4

1. [1] Di Wu vs Christoffer Solberg



CH Bastad Di Wu [1] Di Wu [1] 6 6 Christoffer Solberg Christoffer Solberg 2 1 Vincitore: D. WU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 D. Wu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 C. Solberg 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 D. Wu 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 C. Solberg 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 D. Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 C. Solberg 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Wu 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Solberg 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 D. Wu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 5-2 C. Solberg 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 D. Wu 15-0 15-15 30-15 30-30 3-1 → 4-1 C. Solberg 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 D. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 C. Solberg 0-15 df 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 D. Wu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [WC] Sam Taylor vs [5] Lukas Klein



CH Bastad Sam Taylor • Sam Taylor 0 2 Lukas Klein [5] Lukas Klein [5] 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Taylor 2-5 L. Klein 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 S. Taylor 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-4 → 2-4 L. Klein 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 S. Taylor 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 L. Klein 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 S. Taylor 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 L. Klein 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1

Court 5

1. [2] Filip Horansky vs Robin Thour