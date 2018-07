Wimbledon: Il programma di Lunedì 09 Luglio

Centre Court – Ore: 2:00pm

R. Federer vs A. Mannarino

S. Williams vs E. Rodina

J. Vesely vs R. Nadal

No.1 Court – Ore: 2:00pm

A. Kerber vs B. Bencic

G. Monfils vs K. Anderson

K. Khachanov vs N. Djokovic

No.2 Court – Ore: 12:30am

Ka. Pliskova vs K. Bertens

K. Nishikori vs E. Gulbis

J. Del Potro vs G. Simon

No.3 Court – Ore: 12:30am

J. Ostapenko vs A. Sasnovich

J. Goerges vs D. Vekic

J. Isner vs S. Tsitsipas

J. Clarke / H. Dart vs M. Mirnyi / K. Peschke

Court 12 – Ore: 12:30am

C. Giorgi vs E. Makarova

M. McDonald vs M. Raonic

D. Inglot / F. Skugor vs M. Gonzalez / N. Jarry

Court 18 – Ore: 12:30am

S-W. Hsieh vs D. Cibulkova

A. Van Uytvanck vs D. Kasatkina

B. Krejcikova / K. Siniakova vs L. Hradecka / S-W. Hsieh

L. Mayer / J. Sousa vs R. Klaasen / M. Venus

Court 4 – Ore: 12:00am

X. Wang vs A. Geller

J. De Jong vs T. Droguet

A. Matusevich vs C. Tabur

Y. Mansouri vs D. Snigur

A. Cazaux vs Y. Erel

Court 5 – Ore: 12:30am

P. Petzschner / T. Puetz vs B. McLachlan / J. Struff

C. Tseng vs W. Marek

K. Mayo vs A. Bovy

S. Danilov vs H. Gaston

Court 6 – Ore: 12:00am

F. Jones vs E. Cocciaretto

H. Von Der Schulenburg vs J. Draper

J. Hersey vs L. Herman

E. Raducanu vs G. Price

E. Hudd vs O. Styler

Court 7 – Ore: 12:00am

M. Osorio Serrano vs L. Kung

K. Rakhimova vs J. Zuger

F. Rossi vs Q. Zheng

C. Hennemann vs S. Waltert

B. Nakashima vs J. Reis Da Silva

Court 8 – Ore: 12:30am

M. Bryan / J. Sock vs K. Krawietz / A. Mies

T. Babos / K. Mladenovic vs K. Flipkens / M. Niculescu

M. Bryan / B. Mattek-Sands vs B. McLachlan / E. Hozumi

R. Haase / K. Flipkens vs R. Ram / A. Klepac

Court 9 – Ore: 12:30am

B. Mattek-Sands / L. Safarova vs A. Sestini Hlavackova / B. Strycova

N. Mektic / A. Peya vs R. Haase / R. Lindstedt

L. Fernandez vs V. Apisah

S. Ivanov vs D. Baird

Court 10 – Ore: 12:00am

G. Topalova vs C Gauff

M. Rivera Corado vs D. Hewitt

M. Leonard vs A. Noel

H. Black vs Y. Naito

W. Osuigwe vs I. Swiatek

Court 11 – Ore: 12:00am

C. McNally vs D. Frayman

P. Stearns vs A. Nagy

F. Diaz Acosta vs G. Nanda

E. Nava vs L. Zima

Court 14 – Ore: 12:30am

K. Skupski / N. Skupski vs J. Murray / B. Soares

E. Mertens / D. Schuurs vs N. Melichar / K. Peschke

K. Bertens / J. Larsson vs A. Rosolska / A. Spears

N. Mektic / H. Chan vs F. Martin / R. Olaru

Court 15 – Ore: 12:30am

F. Nielsen / J. Salisbury vs J. Cabal / R. Farah

I. Begu / M. Buzarnescu vs A. Klepac / M. Martinez Sanchez

J. Peers / S. Zhang vs B. Soares / E. Makarova

E. Roger-Vasselin / A. Sestini Hlavackova vs N. Mahut / E. Svitolina

Court 16 – Ore: 12:00am

C. Tauson vs M. Sawangkaew

S. Palosi vs T. Ichikawa

A. Nagata vs E. Liang

A. McHugh vs H. Mayot

B. Baker vs T. Skatov

Court 17 – Ore: 12:30am

G. Dabrowski / Y. Xu vs V. King / K. Srebotnik

D. Sharan / A. Sitak vs J. Erlich / M. Matkowski

T. Maria / H. Watson vs C. McHale / J. Ostapenko

M. Pavic / G. Dabrowski vs A. Sitak / L. Kichenok

To be Arranged 1 – Ore: 12:00am

H. Kontinen / H. Watson vs M. Matkowski / M. Buzarnescu

J. Murray / V. Azarenka vs R. Farah / A-L. Groenefeld