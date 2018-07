Future Itf di Albinea, Rondoni trionfa nella terza edizione del torneo

Un italiano torna a firmare l’albo d’oro del torneo Itf di Albinea, con montepremi da 15mila dollari, diciassettesima tappa del circuito. Si tratta di Pietro Rondoni, testa di serie n.3 del tabellone, che in una finale tutta azzurra ha piegato in tre set, col punteggio di 2/6 6/1 6/4 la sorpresa del torneo, il livornese Davide Galoppini. Nella prima edizione del Futures, la vittoria andò all’azzurro Walter Trusendi, mentre l’anno scorso trionfò l’argentino Andrea Collarini, ora ad alzare al cielo il trofeo torna ad essere un italiano.

In finale Rondoni e Galoppini hanno dato vita a una partita molta combattuta e hanno messo in mostra un bel tennis. Il primo set è andato a Galoppini che, prendendo spesso l’iniziativa in campo con un gioco d’attacco, ha messo in difficoltà Rondoni. Che, tuttavia, nel secondo parziale, da vero lottatore, ha ritrovato fiducia e smalto e ha lasciato un solo gioco al suo avversario. Nell’ultimo parziale Galoppini ha lottato come un leone, portandosi sopra per 3 giochi a 1, ma Rondoni ha subito approfittato di qualche piccolo errore del livornese per andare sul 4 parti. Da lì in poi per la testa di serie n. 3 si è aperta la strada verso la vittoria. A far la differenza, senza dubbio, la capacità di Rondoni di rischiare e prendere l’iniziativa nei momenti più importanti del match. L’azzurro, con la vittoria di Albinea, aggiunge un altro trofeo al suo palmares: nelle scorse settimane aveva trionfato in un altro Itf da 15mila dollari, quello che si è tenuto a Sassuolo. Galoppini esce a testa alta dal torneo, dove ha piegato, mettendo a segno un exploit, uno dei favoriti del torneo Fabrizio Ornago, n.415 del ranking Atp. Rondoni ha fatto il bis nel tabellone del doppio dove, in coppia con Omar Giacalone, in finale ha battuto la coppia formata da Fabrizio Ornago e Matias Zukas con un doppio 6/3. Il Futures si è chiuso con le premiazioni dei finalisti e dei giudici arbitri – guidati dal supervisor Sebastiano Cavarra – effettuate dal presidente del club albinetano Renzo Iemmi, dal suo vice Giovanni Tarquini e dal vicesindaco del Comune di Albinea Mauro Nasi.