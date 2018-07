Challenger Winnetka: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

Challenger Winnetka CH | Cemento | $75.000

(1) Smyczek, Tim vs Paul, Tommy

Qualifier vs King, Evan

(WC) Thomas, Danny vs Kelly, Dayne

Sarkissian, Alexander vs (7) King, Kevin

(3) Ramanathan, Ramkumar vs Karlovskiy, Evgeny

Escobedo, Ernesto vs (WC) Joyce, Martin

(WC) Fawcett, Tom vs Sell, Karue

(PR) Jomby, Tom vs (6) Opelka, Reilly

(8) Safwat, Mohamed vs Catarina, Lucas

Qualifier vs (PR) Meister, Nicolas

Eubanks, Christopher vs Qualifier

(WC) Kwiatkowski, Thai-Son vs (4) Jung, Jason

(5) King, Darian vs Young, Donald

Krajicek, Austin vs Qualifier

Giron, Marcos vs Krueger, Mitchell

Aragone, JC vs (2) Fratangelo, Bjorn