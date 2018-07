Challenger Perugia: Tabellone di qualificazione. Gaio è la tds n.1

Tabellone qualificazioni Challenger Perugia (€43.000, terra)

(1) Gaio, Federico vs Velotti, Agustin

Cacic, Nikola vs (WC) Natazzi, Davide

(WC) Cappellacci, Michele vs Rodriguez, Cristian

Doumbia, Sadio vs (7) Marcora, Roberto

(2) Nedovyesov, Aleksandr vs Bonadio, Riccardo

Echargui, Moez vs (WC) Balzerani, Riccardo

Ornago, Fabrizio vs Rondoni, Pietro

Slobodchikov, Ronald vs (8) Escobar, Gonzalo

(3) Pavic, Ante vs Bortolotti, Marco

Varillas, Juan Pablo vs Delic, Mate

Petrone, Alessandro vs (WC) De Bernardis, Alessio

(WC) Fonio, Giovanni vs (5) Roca Batalla, Oriol

(4) Gonzalez, Alejandro vs Toledo Bague, Pol

(WC) Baldoni, Stefano vs Avidzba, Alen

Blanch, Ulises vs Di Nicola, Gianluca

Lamasine, Tristan vs (6) Pellegrino, Andrea