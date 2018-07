Wimbledon: I risultati con il Live dettagliato del Day 6

Wimbledon – 3° Turno

Centre Court – Ore: 2:00pm

A. De Minaur vs R. Nadal



Il match deve ancora iniziare

A. Kerber vs N. Osaka



Il match deve ancora iniziare

K. Edmund vs N. Djokovic



Il match deve ancora iniziare

No.1 Court – Ore: 2:00pm

S. Halep vs S-W. Hsieh



Il match deve ancora iniziare

E. Gulbis vs A. Zverev



Il match deve ancora iniziare

N. Kyrgios vs K. Nishikori



Il match deve ancora iniziare

No.2 Court – Ore: 12:30am

J. Del Potro vs B. Paire



Il match deve ancora iniziare

D. Cibulkova vs E. Mertens



Il match deve ancora iniziare

M. Ebden / T. Fritz vs J. Murray / B. Soares



Il match deve ancora iniziare

No.3 Court – Ore: 12:30am

A. Barty vs D. Kasatkina



Il match deve ancora iniziare

J. Ostapenko vs V. Diatchenko



Il match deve ancora iniziare

J. Vesely vs F. Fognini



Il match deve ancora iniziare

M. Demoliner / M. Martinez Sanchez vs J. Sock / S. Stephens



Il match deve ancora iniziare

R. Jebavy / L. Hradecka vs J. Murray / V. Azarenka



Slam Wimbledon R. Jebavy / L. Hradecka • R. Jebavy / L. Hradecka 0 7 4 0 J. Murray / V. Azarenka J. Murray / V. Azarenka 0 6 6 0 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 R. Jebavy / L. Hradecka 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6

Court 12 – Ore: 12:30am

A. Van Uytvanck vs A. Kontaveit



Il match deve ancora iniziare

M. Raonic vs D. Novak



Slam Wimbledon D. Novak • D. Novak 0 6 6 5 M. Raonic [13] M. Raonic [13] 0 7 4 6 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Novak 5-6 M. Raonic 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 D. Novak 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-4 → 4-5 D. Novak 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Raonic 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 D. Novak 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Raonic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Novak 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Raonic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 D. Novak 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Raonic 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Novak 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Raonic 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 5-3 → 5-4 D. Novak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 D. Novak 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 4-2 M. Raonic 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 3-2 D. Novak 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 M. Raonic 0-15 0-30 0-40 df 15-40 ace 30-40 ace 1-1 → 2-1 D. Novak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 0-1 → 1-1 M. Raonic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* ace 4*-3 ace 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 ace 6-6 → 6-7 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 D. Novak 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Novak 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 M. Raonic 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 D. Novak 0-15 0-30 df 15-30 15-40 4-2 → 4-3 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 D. Novak 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 3-1 → 4-1 M. Raonic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 D. Novak 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Raonic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 D. Novak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

C. Suarez Navarro vs B. Bencic



Il match deve ancora iniziare

K. Khachanov vs F. Tiafoe



Il match deve ancora iniziare

Court 18 – Ore: 12:30am

G. Simon vs M. Ebden



Il match deve ancora iniziare

D. Gavrilova vs A. Sasnovich



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ore: 12:30am

P. Martic / M. Rybarikova vs A. Klepac / M. Martinez Sanchez



Il match deve ancora iniziare

B. Krejcikova / K. Siniakova vs L. Arruabarrena / A. Parra Santonja



Il match deve ancora iniziare

N.S Balaji / V. Vardhan vs B. McLachlan / J. Struff



Il match deve ancora iniziare

A. Qureshi / A. Parra Santonja vs I. Dodig / L. Chan



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ore: 12:00am

I. Begu / M. Buzarnescu vs A. Bogdan / K. Christian



Il match deve ancora iniziare

F. Delbonis / M. Reyes-Varela vs L. Mayer / J. Sousa



Il match deve ancora iniziare

B. Mattek-Sands / L. Safarova vs K. Kanepi / A. Petkovic



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ore: 12:30am

K. Bertens / J. Larsson vs A. Rodionova / M. Zanevska



Il match deve ancora iniziare

M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo vs R. Klaasen / M. Venus



Il match deve ancora iniziare

P. Herbert / N. Mahut vs P. Petzschner / T. Puetz



Il match deve ancora iniziare

A. Vasilevski / A. Rodionova vs M. Venus / K. Srebotnik



Il match deve ancora iniziare

Court 15 – Ore: 12:00am

T. Babos / K. Mladenovic vs N. Kichenok / A. Rodionova



Il match deve ancora iniziare

H. Dart / K. Dunne vs A. Sestini Hlavackova / B. Strycova



Il match deve ancora iniziare

J. Cabal / A. Spears vs M. Daniell / N. Kichenok



Il match deve ancora iniziare

Court 17 – Ore: 12:30am

G. Garcia Perez / F. Stollar vs N. Melichar / K. Peschke



Il match deve ancora iniziare

J. Peralta / H. Zeballos vs D. Sharan / A. Sitak



Il match deve ancora iniziare

J. Rojer / D. Schuurs vs J. Cerretani / R. Voracova



Il match deve ancora iniziare

M. Matkowski / M. Buzarnescu vs D. Sharan / A. Rosolska



Il match deve ancora iniziare

To be Arranged 1 – Ore:

L. Broady / S. Clayton vs M. Gonzalez / N. Jarry



Il match deve ancora iniziare

M. Middelkoop / J. Larsson vs N. Skupski / N. Broady



Il match deve ancora iniziare

K. Skupski / A. Smith vs A. Peya / N. Melichar



Il match deve ancora iniziare