Wimbledon: I risultati con il Live dettagliato del Day 6. Gulbis elimina A. Zverev

Rafael Nadal (ATP 1) continua la sua marcia sicura sull’erba di Wimbledon, e addirittura ci ha messo ancora meno a liberarsi del proprio avversario rispetto ai primi due turni. Nella sua terza partita a Londra il maiorchino ha rifilato un secco 6-1 6-2 6-4 ad Alex De Minaur (80). Il 19enne australiano ha dovuto concedere due volte la battuta al 32enne spagnolo nei primi due set, mentre solo una nella frazione finale.

È approdato agli ottavi pure l’argentino Juan Martin Del Potro (4), che ha battuto 6-4 7-6 (7/4) 6-3 il francese Benoît Paire (47). Ha dovuto sudare di più Novak Djokovic (21), ma alla fine anche lui ha superato il turno, mettendo sotto il padrone di casa Kyle Edmund (17) per 4-6 6-3 6-2 6-4.

Non ce l’ha invece fatta il numero 3 al mondo Alexander Zverev. Il talentuoso tedesco è crollato nel quinto set contro l’esperto lettone Ernests Gulbis (138), impostosi per 7-6 (7/2) 4-6 5-7 6-3 6-0.

Wimbledon – 3° Turno

Centre Court – Ore: 2:00pm

A. De Minaur vs R. Nadal



A. Kerber vs N. Osaka



K. Edmund vs N. Djokovic



No.1 Court – Ore: 2:00pm

S. Halep vs S-W. Hsieh



E. Gulbis vs A. Zverev



N. Kyrgios vs K. Nishikori



No.2 Court – Ore: 12:30am

J. Del Potro vs B. Paire



D. Cibulkova vs E. Mertens



M. Ebden / T. Fritz vs J. Murray / B. Soares



No.3 Court – Ore: 12:30am

A. Barty vs D. Kasatkina



J. Ostapenko vs V. Diatchenko



J. Vesely vs F. Fognini



M. Demoliner / M. Martinez Sanchez vs J. Sock / S. Stephens



R. Jebavy / L. Hradecka vs J. Murray / V. Azarenka



Court 12 – Ore: 12:30am

A. Van Uytvanck vs A. Kontaveit



M. Raonic vs D. Novak



C. Suarez Navarro vs B. Bencic



K. Khachanov vs F. Tiafoe



Court 18 – Ore: 12:30am

G. Simon vs M. Ebden



D. Gavrilova vs A. Sasnovich



Court 7 – Ore: 12:30am

P. Martic / M. Rybarikova vs A. Klepac / M. Martinez Sanchez



B. Krejcikova / K. Siniakova vs L. Arruabarrena / A. Parra Santonja



N.S Balaji / V. Vardhan vs B. McLachlan / J. Struff



A. Qureshi / A. Parra Santonja vs I. Dodig / L. Chan



Court 8 – Ore: 12:00am

I. Begu / M. Buzarnescu vs A. Bogdan / K. Christian



F. Delbonis / M. Reyes-Varela vs L. Mayer / J. Sousa



B. Mattek-Sands / L. Safarova vs K. Kanepi / A. Petkovic



Court 14 – Ore: 12:30am

K. Bertens / J. Larsson vs A. Rodionova / M. Zanevska



M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo vs R. Klaasen / M. Venus



P. Herbert / N. Mahut vs P. Petzschner / T. Puetz



A. Vasilevski / A. Rodionova vs M. Venus / K. Srebotnik



Court 15 – Ore: 12:00am

T. Babos / K. Mladenovic vs N. Kichenok / A. Rodionova



H. Dart / K. Dunne vs A. Sestini Hlavackova / B. Strycova



J. Cabal / A. Spears vs M. Daniell / N. Kichenok



Court 17 – Ore: 12:30am

G. Garcia Perez / F. Stollar vs N. Melichar / K. Peschke



J. Peralta / H. Zeballos vs D. Sharan / A. Sitak



J. Rojer / D. Schuurs vs J. Cerretani / R. Voracova



M. Matkowski / M. Buzarnescu vs D. Sharan / A. Rosolska



To be Arranged 1 – Ore:

L. Broady / S. Clayton vs M. Gonzalez / N. Jarry



M. Middelkoop / J. Larsson vs N. Skupski / N. Broady



K. Skupski / A. Smith vs A. Peya / N. Melichar