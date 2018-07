Wimbledon: Camila Giorgi “Sei anni sono tanti, sono cambiata ovviamente rispetto agli ottavi conquistati nel 2012, all’epoca ero una ragazzina, ora sono più grande, più matura e ho alle spalle tanti match in più”

“Sul set point ero arrabbiata per aver perso uno scambio che dovevo vincere, ma non ho mai pensato di poter perdere il set. Ho giocato ogni punto senza pensare al risultato, non mi interessava se ero sotto nel punteggio. Io gioco il match point o il primo scambio della partita allo stesso modo. L’importante era restare nel match e farlo girare a mio favore portando a casa quel secondo set. Nel primo avevo sbagliato tatticamente, restavo dietro anche se la palla era a metà campo e non andavo a rete. E commettevo troppi errori”.

“Sei anni sono tanti, sono cambiata ovviamente rispetto agli ottavi conquistati nel 2012, all’epoca ero una ragazzina, ora sono più grande, più matura e ho alle spalle tanti match in più. E gioco meglio di allora. Sono più forte”.