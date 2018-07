Da Recanati: Il giovane francese Hoang premiato come miglior giovane promessa

Prosegue il cammino di Lorenzo Giustino al Guzzini Challenger, il napoletano ha battuto in tre set Antoine Hoang premiato come miglior giovane promessa del torneo (6-3, 6-7, 6-0). Al terzo set il francese ha alzato bandiera bianca, ma ha comunque disputato un ottimo Challenger come ha detto in un’intervista concessa al termine della premiazione. “Contro un giocatore esperto e di ottimo livello come Giustino non potevo fare di più – ha detto Hoang – sono comunque contento anche perché sono entrato nel tabellone principale senza l’ausilio di alcuna wild card, ma solo per meriti personali”. Il napoletano ai quarti affronterà lo spagnolo Adrian Menendez-Maceiras. Negli altri quarti il siciliano Caruso sarà impegnato contro il tedesco Brands, l’ecuadoriano Quiroz contro il giapponese Moriya ed il croato Galovic contro il bielorusso Ivashka.

Hoang è stato premiato da Roberto Carlorosi, fratello del maestro Stefano a cui era intitolato il premio. Carlorosi, scomparso recentemente, è stato tra i protagonisti della crescita del circolo tennis ed ha allevato tante giovani racchette marchigiane. “Vorrei ringraziare la famiglia Guzzini, il maestro Pierpaolo Cenci e tutto e il circolo tennis per questo importante omaggio alla memoria di mio fratello Stefano – ha detto Roberto Carlorosi durante la premiazione – un segno di vicinanza alla nostra famiglia che abbiamo apprezzato particolarmente”.

Per quanto riguarda gli ultimi quarti del tabellone di doppio la coppia Caruso-Trusendi ha battuto agevolmente Enrico Dalla Valle e Raul Brancaccio per 6-3, 6-4. Si è fermata invece l’avventura degli spagnoli Martos Gornes-Menendez Maceiras che nulla hanno potuto contro il colombiano Escobar ed il brasiliano Romboli (6-3, 4-7, 10-7). In semifinale affronteranno Caruso-Trusendi, mentre l’altro match da cui uscirà la coppia finalista vedrà impegnati i francesi Halys-Olivetti contro i cinesi Gong-Zhang