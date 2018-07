Matteo Berretttini: “Giocherò a Bastad, Gstaad e Kitzbuhel. Lì la terra rossa è veloce e mi piace, mi adatto bene”

“Non ero al cento per cento fisicamente, probabilmente ho pagato lo sforzo dei cinque set giocati contro Sock e i quattro del doppio perso ieri. Per me sono esperienza nuove e mi devo abituare, lavoro e mi alleno per questo. Oggi in campo non ho avuto il giusto approccio alla partita, anche per questo con il passare dei minuti mi sono innervosito. Simon è un avversario che mi fa giocare male, mi dà fastidio, Gioca sempre palle sulle quali devi spingere e oggi sbagliavo troppo. Mi servirà da lezione ed esperienza.

Giocherò a Bastad, Gstaad e Kitzbuhel. Lì la terra rossa è veloce e mi piace, mi adatto bene. Poi la stagione sul cemento americano”.