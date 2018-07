Wimbledon: Il programma di Giovedì 05 Luglio

Centre Court – Ore: 2:00pm

M. Kukushkin vs R. Nadal

J. Konta vs D. Cibulkova

K. Edmund vs B. Klahn

No.1 Court – Ore: 2:00pm

M. Cilic vs G. Pella

S. Halep vs S. Zheng

J. Del Potro vs F. Lopez

T. Fritz vs A. Zverev

No.2 Court – Ore: 12:30am

K. Boulter vs N. Osaka

K. Anderson vs A. Seppi

H. Zeballos vs N. Djokovic

B. Tomic vs K. Nishikori

G. Muguruza vs A. Van Uytvanck

No.3 Court – Ore: 12:30am

A. Barty vs E. Bouchard

T. Fabbiano vs S. Wawrinka

N. Kyrgios vs R. Haase

B. Paire vs D. Shapovalov

J. Ostapenko vs K. Flipkens

Court 12 – Ore: 12:30am

A. Kerber vs C. Liu

R. Bemelmans vs J. Isner

Y. Putintseva vs D. Kasatkina

D. Dzumhur vs E. Gulbis

Court 18 – Ore: 12:30am

D. Gavrilova vs S. Stosur

S. Tsitsipas vs J. Donaldson

M. Baghdatis vs K. Khachanov

S. Bolelli vs F. Fognini

Court 4 – Ore: 12:30am

R. Arneodo / J. Cerretani vs K. Krawietz / A. Mies

L. Kubot / M. Melo vs L. Bambridge / J.O’Mara

S. Arends / M. Middelkoop vs A. Krajicek / J. Nedunchezhiyan

P. Hercog / B. Pera vs A. Sestini Hlavackova / B. Strycova

O. Kalashnikova / M. Ninomiya vs A. Rodionova / M. Zanevska

Court 5 – Ore: 12:30am

L. Kichenok / A. Kudryavtseva vs B. Mattek-Sands / L. Safarova

D. Marrero / F. Verdasco vs L. Mayer / J. Sousa

I. Begu / M. Buzarnescu vs D. Gavrilova / V. Lapko

A. Riske / O. Savchuk vs G. Dabrowski / Y. Xu

Court 6 – Ore: 12:30am

P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez vs J. Cabal / R. Farah

E. Makarova / V. Zvonareva vs A. Blinkova / M. Vondrousova

T. Babos / K. Mladenovic vs E. Hozumi / M. Kato

R. Olaru / Y. Wang vs L. Chan / S. Peng

I. Bara / A. Cornet vs A. Klepac / M. Martinez Sanchez

Court 7 – Ore: 12:30am

R. Harrison / V. Pospisil vs P. Petzschner / T. Puetz

A. Qureshi / J. Rojer vs D. Ferrer / M. Lopez

K. Bertens / J. Larsson vs M. Adamczak / R. Voracova

N.S Balaji / V. Vardhan vs M. Daniell / W. Koolhof

Court 8 – Ore: 12:30am

L. Tsurenko vs B. Strycova

P. Kohlschreiber vs G. Muller

C. Suarez Navarro vs S. Sorribes Tormo

D. Schwartzman vs J. Vesely

Court 9 – Ore: 12:30am

P. Martic / M. Rybarikova vs L. Kerkhove / L. Marozava

R. Atawo / A-L. Groenefeld vs X. Knoll / A. Smith

C. Liang / S. Zhang vs T. Maria / H. Watson

M. Bryan / J. Sock vs D. Bracciali / A. Seppi

E. Mertens / D. Schuurs vs S. Cirstea / S. Sorribes Tormo

Court 10 – Ore: 12:30am

D. Sharan / A. Sitak vs R. Albot / M. Jaziri

D. Jakupovic / I. Khromacheva vs V. King / K. Srebotnik

E. Hrdinova / G. Olmos vs A. Rosolska / A. Spears

R. Bopanna / E. Roger-Vasselin vs A. De Minaur / J. Millman

J. Peralta / H. Zeballos vs M. Mirnyi / P. Oswald

Court 11 – Ore: 12:30am

N. Monroe / J-P. Smith vs B. McLachlan / J. Struff

Y. Bonaventure / B. Schoofs vs H. Chan / Z. Yang

B. Krejcikova / K. Siniakova vs A. Guarachi / E. Routliffe

M. Copil / S. Tsitsipas vs M. Demoliner / S. Gonzalez

M. Minella / A. Sevastova vs G. Garcia Perez / F. Stollar

Court 14 – Ore: 12:30am

A. De Minaur vs P. Herbert

S. Robert vs M. Ebden

J. Brady vs A. Kontaveit

J. Clarke / C. Norrie vs M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo

Court 15 – Ore: 12:30am

J. Benneteau vs F. Tiafoe

S. Vickery vs E. Mertens

D. Collins / J. Moore vs V. Kudermetova / A. Sabalenka

J. Benneteau / A. Mannarino vs F. Nielsen / J. Salisbury

M. Gonzalez / N. Jarry vs H. Kontinen / J. Peers

Court 16 – Ore: 12:30am

K. Siniakova vs O. Jabeur

A. Riske vs B. Bencic

T. Townsend vs A. Sasnovich

L. Arruabarrena / A. Parra Santonja vs B. Bencic / K. Kozlova

N. Mektic / A. Peya vs J. Melzer / D. Nestor

Court 17 – Ore: 12:30am

M. Berrettini vs G. Simon

L. Arruabarrena vs S-W. Hsieh

S. Kenin vs V. Diatchenko

R. Klaasen / M. Venus vs A. Bolt / L. Hewitt

To be Arranged 1 – Ore:

K. Bondarenko / A. Krunic vs H. Dart / K. Dunne

O. Marach / M. Pavic vs F. Delbonis / M. Reyes-Varela

P. Lorenzi / A. Ramos-Vinolas vs J. Murray / B. Soares