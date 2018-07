Maria Kirilenko si prepara al rientro nel circuito WTA? Su Instagram alcuni indizi…

Maria Kirilenko è pronta a rientrare nel circuito? La tennista russa, ritiratasi dalle competizioni nel 2014, sembra abbia ripreso ad allenarsi con costanza, come testimoniano i tanti video che lei stessa sta continuando a pubblicare su Instagram.

Dopo aver trascorso alcuni giorni allo stadio, al seguito della sua nazionale impegnata ai Mondiali di calcio, la trentenne moscovita pare ora essere concentrata a pieno sugli allenamenti in campi veloci: sarà la tournée americana a sancire il rientro di Kirilenko? Ovviamente non ci è dato saperlo, ma nelle prossime ore (o nei prossimi giorni) potrebbe essere la stessa tennista a comunicare qualcosa ai propri sostenitori, già in trepidazione per un eventuale ritorno nel circuito maggiore di una giocatrice che è stata n.10 in singolare e n.5 in doppio.

In carriera ha vinto sei titoli WTA in singolare, non riuscendosi mai però a spingere oltre ai quarti di finale nei tornei dello Slam. Per quanto riguarda il doppio, ha conquistato dodici titoli, fra cui le WTA Finals 2012 in coppia con la connazionale Nadia Petrova: in questa specialità ha raggiunto la finale agli Australian Open 2011 e al Roland Garros 2012.

ALLENAMENTO KIRILENKO (Instagram)