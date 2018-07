Futures Itf Albinea, esordio ok per la promessa del tennis azzurro Berrettini

Soddisfazioni in casa Berrettini: Matteo ha firmato l’impresa a Wimbledon contro Jack Sock, mentre il fratello minore ha esordito all’Itf di Albinea in scioltezza, guadagnando una vittoria che lo porta agli ottavi di finale del torneo. Di fronte a lui, nel primo turno del Futures, sospeso l’altra sera per pioggia e giocato il giorno successivo, c’era l’albinetano Lorenzo Bocchi. Un match che ha visto la giovane promessa del tennis azzurro dominare fin dall’inizio.

Giocatore solido, specie in difesa, veloce e con un ventaglio di colpi completo, Berrettini ha portato a casa il match col punteggio di 6/2 6/3. Bocchi, contro di lui, poco ha potuto fare e quegli oltre 700 posti di classifica che separano i due giocatori, in campo, si son visti tutti. Anche se, va detto, Bocchi non era al massimo della forma e il suo servizio non l’ha aiutato nei momenti più importanti. L’esordio di Berrettini conferma il buono stato di forma dell’azzurro che, dopo aver vinto il Camparini Gioielli e la medaglia di bronzo ai Giochi del mediterraneo, è sicuramente uno dei favoriti alla vittoria finale all’Itf del Circolo tennis Albinea. La prova del nove, per lui, sarà ai quarti, dove troverà Fabrizio Ornago, n.2 del tabellone, che ha piegato in tre set un lottatore come Filippo Leonardi, finalista nel 2017. Al Futures di Albinea ha esordito anche il reggiano Andrea Guerrieri. Il suo avversario era un qualificato, con bel tennis e tanta grinta: Tommaso Roggero. L’alfiere del Ct Reggio ha dovuto faticare più del previsto per piegare Roggero. Avanti 7/5 nel primo set, la partita è stata interrotta dalla pioggia sul 4 pari nel secondo parziale che, alla ripresa, si è aggiudicato Roggero al tie break. Senza storia il terzo set con Guerrieri che ha infilato un 6/3 all’avversario e vinto l’incontro. Secondo pronostico quasi tutti gli incontri che vedevano impegnate le teste di serie: Pietro Rondoni (n.3) ha spiegato Luis Patino con un doppio 6/2, mentre Davide Galoppini (n.5) ha liquidato facilmente, col punteggio di 6/2 6/3, Pietro Licciardi. Fuori, invece, l’argentino Matia Zukas che, sotto di un set e di due giochi, si è ritirato, aprendo la strada dei quarti ad Andres Gabriel Ciurletti.