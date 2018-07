Wimbledon: Il programma di Mercoledì 04 Luglio

Centre Court – Ore: 2:00pm

Ka. Pliskova vs V. Azarenka

R. Federer vs L. Lacko

V. Tomova vs S. Williams

No.1 Court – Ore: 2:00pm

A. Dulgheru vs V. Williams

E. Makarova vs C. Wozniacki

M. Cilic vs G. Pella

No.2 Court – Ore: 12:30am

J. Millman vs M. Raonic

A. Radwanska vs L. Safarova

A. Seppi vs K. Anderson

L. Tsurenko vs B. Strycova

No.3 Court – Ore: 12:30am

K. Swan vs M. Buzarnescu

P. Lorenzi vs G. Monfils

T. Fabbiano vs S. Wawrinka

T. Maria vs K. Mladenovic

Court 12 – Ore: 12:30am

L. Kumkhum vs M. Keys

S. Querrey vs S. Stakhovsky

J. Isner vs R. Bemelmans

K. Siniakova vs O. Jabeur

Court 18 – Ore: 12:30am

L. Pouille vs D. Novak

K. Bertens vs A. Blinkova

S. Tsitsipas vs J. Donaldson

Court 5 – Ore: 12:30am

A. Bogdan / K. Christian vs Y. Duan / A. Sasnovich

T. Daniel / Y. Nishioka vs A. Sancic / A. Vasilevski

D. Inglot / F. Skugor vs M. Fucsovics / M. Zverev

Court 6 – Ore: 12:30am

M. Basic / D. Lajovic vs F. Martin / P. Raja

S. Aoyama / J. Brady vs D. Jurak / Q. Wang

P. Herbert / N. Mahut vs R. Carballes Baena / M. Cecchinato

G. Dabrowski / Y. Xu vs A. Riske / O. Savchuk

Court 7 – Ore: 12:30am

A. Kontaveit / M. Puig vs N. Melichar / K. Peschke

M. Berrettini / M. Marterer vs R. Jebavy / A. Molteni

M. Irigoyen / C. Witthoeft vs K. Kanepi / A. Petkovic

A. Qureshi / J. Rojer vs D. Ferrer / M. Lopez

Court 8 – Ore: 12:30am

R. Peterson vs D. Vekic

M. McDonald vs N. Jarry

P. Kohlschreiber vs G. Muller

Court 9 – Ore: 12:30am

A. Begemann / Y. Uchiyama vs P. Cuevas / M. Granollers

C. McHale / J. Ostapenko vs N. Broady / A. Muhammad

K. Boulter / K. Swan vs L. Hradecka / S-W. Hsieh

E. Mertens / D. Schuurs vs S. Cirstea / S. Sorribes Tormo

Court 10 – Ore: 12:30am

R. Haase / R. Lindstedt vs I. Dodig / R. Ram

S. Kenin / S. Vickery vs N. Geuer / V. Golubic

Y. Putintseva / A. Tomljanovic vs K. Flipkens / M. Niculescu

M. Mirnyi / P. Oswald vs J. Peralta / H. Zeballos

Court 11 – Ore: 12:30am

A. Pavlyuchenkova / S. Stosur vs N. Kichenok / A. Rodionova

L. Broady / S. Clayton vs F. Tiafoe / J. Withrow

M. Ebden / T. Fritz vs P. Gojowczyk / B. Paire

M. Sakkari / D. Vekic vs X. Han / L. Kumkhum

Court 14 – Ore: 12:30am

S. Cirstea vs E. Rodina

A. Mannarino vs R. Harrison

J. Goerges vs V. Lapko

J. Clarke / C. Norrie vs M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo

Court 15 – Ore: 12:30am

J. Erlich / M. Matkowski vs J. Eysseric / H. Nys

I. Karlovic vs J. Struff

V. Kudermetova / A. Sabalenka vs D. Collins / J. Moore

Court 16 – Ore: 12:30am

K. Skupski / N. Skupski vs I. Bozoljac / D. Dzumhur

A. Bedene vs R. Albot

B. Bencic / K. Kozlova vs L. Arruabarrena / A. Parra Santonja

Court 17 – Ore: 12:30am

A. Petkovic vs Y. Wickmayer

G. Garcia-Lopez vs D. Medvedev

M. Brengle vs C. Giorgi

A. Bolt / L. Hewitt vs R. Klaasen / M. Venus

To be Arranged 1 – Ore:

R. Atawo / A-L. Groenefeld vs X. Knoll / A. Smith

L. Bambridge / J.O’Mara vs L. Kubot / M. Melo

Y. Bonaventure / B. Schoofs vs H. Chan / Z. Yang