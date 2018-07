Al Futures Itf di Albinea brilla Ornago: eliminato Leonardi

Dopo una partita durata più di tre ore, esce di scena, a testa alta, dal Futures Itf in corso al Circolo tennis Albinea, Filippo Leonardi che nel 2017 era stato la rivelazione del torneo, arrivando in finale dalle qualificazione. Stavolta il sorteggio non gli è stato favorevole e, al primo turno, si è trovato di fronte la testa di serie n.2 del tabellone Fabrizio Ornago, 415 del ranking Atp. I due giocatori hanno dato vita a un incontro molto equilibrato. Nel primo parziale, costellato di break e contro break, Leonardi ha messo in campo il suo gioco regolare e paziente, cercando di spezzare il ritmo dell’avversario con discese a rete e smorzate. Ciò nonostante il modenese ha dovuto cedere il set al 5/7 del tie-break. Nel secondo parziale Leonardi non si è arreso e ha dominato l’avversario con un perentorio 6/1. Nella terza partita la situazione si è ribaltata e Ornago, complice forse anche la stanchezza fisica dell’avversario, ha imposto il suo gioco al modenese portando a casa il set per 6/2.

Secondo pronostico gli altri incontri della quarta giornata in cui sono scesi in campo tutti i big del torneo. In scioltezza l’esordio della testa di serie n.1, lo spagnolo Eduard Esteve Lobato che, dopo aver vinto il primo set per 6/3, ha avuto la meglio sull’avversario che si è ritirato al terzo gioco del secondo parziale. Stesso copione nell’incontro tra Pietro Rondoni, n.3 del seeding, e Corrado Summaria che si è ritirato nel secondo set. Luis Patino, invece, ha eliminato Bastian Malla col punteggio di 6/3 7/5. Combattuto il match tra Gabriele Bosio e l’argentino Matia Zukas vinto da quest’ultimo col punteggio di 5/7 6/3 6/3.

Nel doppio da registrare l’uscita di scena della coppia albinetana, semifinalista nel 2017, formata da Federico Ottolini e Lorenzo Bocchi per mano di Alessandro Coppini e Bastian Malla. Una partita decisa, un set pari, al match tie break dove Coppini e Malla hanno avuto la meglio per 10 a 6. In serata esordio dei reggiani nel singolare: Andrea Guerrieri ha trovato sulla sua strada Tommaso Roggero, mentre l’abinetano Lorenzo Bocchi si è trovato di fronte Jacopo Berrettini, vincitore del Camparini Gioielli. In campo anche l’altro portacolori del Ct Albinea, Matteo Fortini che ha giocato contro la testa di serie n.7 Giovanni Fonio.