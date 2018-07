Nuovo consiglio dei Giocatori ATP: C’è anche Stefano Travaglia

E’ stato reso noto il nuovo Consiglio dei Giocatori del circuito ATP.

Un numero di membri è stato rieletto per altri due anni: Novak Djokovic, Kevin Anderson e Yen-Hsun Lu, mentre tornano nel Consiglio John Isner, Robin Haase e Sam Querrey. Confermati anche Jamie Murray e Bruno Soares per il doppio, mentre entrano per la prima volta nel Council il canadese Vasek Pospisil ed il nostro Stefano Travaglia.

Il nuovo Consiglio ATP si riunirà per la prima volta a New York, in concomitanza con gli US Open, e in quell’occasione saranno fra l’altro eletti presidente e vice presidente