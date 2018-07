Il Wimbledon degli Italiani. Live il Day 2. Fabio Fognini e Simone Bolelli si sfideranno al secondo turno. Fuori Marco Cecchinato e Lorenzo Sonego

Fabio Fognini e Simone Bolelli hanno superato l’esordio a Wimbledon.

Il 31enne di Arma di Taggia, numero 16 del ranking mondiale e 19esima testa di serie, ha battuto per 36 63 63 62, in due ore e due minuti di gioco, il giapponese Taro Daniel, numero 87 Atp, nonostante qualche fallo di piede di troppo. Prossimo avversario per Fabio, Simone Bolelli numero 154 Atp, ripescato in tabellone come lucky loser, si è imposto per 76(5) 76(6) 61, in due ore e sette minuti, sull’uruguaiano Pablo Cuevas, numero 76 del ranking mondiale.

Niente da fare per Lorenzo Sonego nel primo turno di Wimbledon, terzo Slam della stagione.

Il 23enne torinese, ripescato come lucky loser, alla sua seconda partecipazione in un tabellone principale di uno Slam dopo il debutto a gennaio a Melbourne, ha ceduto per 36 63 62 62, in due ore e sette minuti, allo statunitense Taylor Fritz, numero 68 del ranking mondiale. Sonego era partito anche bene (63 3-1) ma poi ha dovuto subire il ritorno del Next Gen californiano.

Marco Cecchinato, numero 29 Atp e 29 del seeding, reduce dalle semifinali ad Eastbourne, è stato sconfitto dall’australiano Alex De Minaur, numero 80 del ranking mondiale, in quattro set con l’azzurro che nel terzo parziale ha mancato diversi occasioni.

Sock – Berrettini

15. Singles ranking 81.

24. 9. 1992 Birthdate 12. 4. 1996

right Plays right

Daniel – F. Fognini

87. Singles ranking 16.

27. 1. 1993 Birthdate 24. 5. 1987

right Plays right

Sonego – T. Fritz

121. Singles ranking 68.

11. 5. 1995 Birthdate 28. 10. 1997

right Plays right

Cuevas – S. Bolelli

76. Singles ranking 154.

1. 1. 1986 Birthdate 8. 10. 1985

right Plays right

Cecchinato – A. De Minaur

29. Singles ranking 80.

30. 9. 1992 Birthdate 17. 2. 1999

right Plays right