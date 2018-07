Wimbledon: Camila Giorgi elimina all’esordio Anastasija Sevastova

Camila Giorgi elimina, la testa di serie n.21, Sevastova ed avanza al secondo turno del torneo di Wimbledon.

L’azzurra ha sconfitto la lettone con il risultato di 61 26 64 dopo 1 ora e 55 minuti di partita.

Al secondo turno Camila Giorgi sfiderà una tra Krunic o Brengle.

Da segnalare che nel terzo e decisivo set Camila avanti per 2 a 0, subiva il controbreak nel quarto gioco.

Sul 3 pari la n.1 italiana, dal 40-15, piazzava 4 punti di fila ed otteneva il break.

Nei restanti due turni di battuta la Giorgi, concedeva punti ma non palle break al servizio e chiudeva la partita per 6 a 4.

La partita punto per punto