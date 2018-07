Andy Murray dà forfait a Wimbledon

Oggi 17:30 ora italiana è arrivato l’annuncio. “Ho fatto dei progressi significativi in allenamento e partita negli ultimi dieci giorni, ma insieme al mio team abbiamo deciso che per giocare partite al meglio dei cinque set potrebbe essere troppo presto nel processo di recupero” – ha comunicato Andy Murray che quindi non giocherà a Wimbledon.