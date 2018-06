Wimbledon Live: Concluso il sorteggio dei tabelloni principali. Ecco gli accoppiamenti degli italiani

Tra poche ore ci sarà il sorteggio dei tabelloni principali del singolare maschile e femminile del torneo di Wimbledon (alle ore 11 italiane).

Scriveremo in questa pagina gli accoppiamenti dei giocatori italiani e gli accoppiamenti dei Big.

Radio Wimbledon

Wimbledon – Sorteggio Italiani

(20) Fabio Fognini vs Taro Daniel

Andreas Seppi vs John-Patrick Smith

Paolo Lorenzi vs Laslo Djere

(31) Marco Cecchinato vs Alex De Minaur

Thomas Fabbiano vs Yuki Bhambri

Stefano Travaglia vs John Millman

Matteo Berrettini vs Jack Sock

[LL] Lorenzo Sonego vs Taylor Fritz

Wimbledon – Sorteggio Italiane

Camila Giorgi vs Anastasija Sevastova

Primo Turno Maschile

Karlovic v Youznhy

Federer v Lajovic

Medvedev-Coric

Tennys Sandgren vs Novak Djokovic

Nick Kyrgios vs Denis Istomin

Gaël Monfils vs Richard Gasquet

Benoît Paire vs Andy Murray

Stan Wawrinka vs Grigor Dimitrov

Jeremy Chardy vs Denis Shapovalov

Nadal vs Sela

Primo Turno Femminile

Diatchenko-Sharapova

Ostapenko-Dunne

Halep-Nara

Cornet-Cibulkova

Vondrousova-Vickery

Taylor (WC)-Bouchard

Rus-Serena

Kuz-Stricova