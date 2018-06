Giochi del Mediterraneo: Jacopo Berrettini elimina il n.346 ATP ed è in semifinale

Grande prova quest’oggi ai Giochi del Mediterraneo per Jacopo Berrettini. Il tennista romano, infatti, ha superato in due set il francese Alexandre Muller, numero due del seeding e n.346 della classifica mondiale ATP, col punteggio di 6-4 6-0.

In semifinale affronterà il marocchino Lamine Ouahab, reduce dalla vittoria in due set sul cipriota Efstathiou.

SEMIFINALI MASCHILI

Lucas CATARINA (MON) – Amine AHOUDA (MAR)

Lamine OUAHAB (MAR) – Jacopo BERRETTINI (ITA)

Lorenzo Carini