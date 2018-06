Giochi del Mediterraneo: Bronzetti in semifinale, Stefanini eliminata

Rimane in corsa solo una tennista italiana ai Giochi del Mediterraneo in corso di svolgimento a Tarragona. Stiamo parlando di Lucia Bronzetti, che nella giornata odierna ha superato in due rapidi set la francese Harmony Tan col punteggio di 6-3 6-4 ed ha strappato il pass per le semifinali, dove affronterà la turca Basak Eraydin. Niente da fare per l’altra azzurra, Lucrezia Stefanini, che è stata battuta in tre set dalla numero uno del seeding Fiona Ferro col punteggio di 3-6 7-5 6-1.

SEMIFINALI FEMMINILI:

Fiona FERRO (FRA) – Veronika ERJAVEC (SLO)

Lucia BRONZETTI (ITA) – Basak ERAYDIN (TUR)

Lorenzo Carini