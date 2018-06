Giochi del Mediterraneo: Stefanini e Bronzetti centrano i quarti di finale

Buon esordio per l’Italia nel singolare femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018 in corso di svolgimento a Tarragona. Sui campi in terra battuta del Club Tennis Tarragona, le due portacolori azzurre Lucrezia Stefanini e Lucia Bronzetti hanno vinto i rispettivi match d’esordio, strappando così il pass per i quarti di finale della competizione.

Lucrezia Stefanini, classe 1998 e n.530 WTA, ha sconfitto la bosniaca Nefisa Berberovic, n.772 del ranking mondiale, col punteggio di 6-4 6-2 ed ora se la vedrà con la forte francese Fiona Ferro, numero uno del seeding e prima favorita per la vittoria finale. Lucia Bronzetti, dal canto suo, ha estromesso Dea Herdzelas, anch’essa portacolori della Bosnia-Herzegovina, per 6-4 6-1 e ai quarti di finale incontrerà la francese Harmony Tan, n.325 del mondo.

Lorenzo Carini